Více obalů na Galaxy S23 naznačuje, že Samsung design standardizoval

Stále musíme vidět budoucnost Galaxy S23 V reálném světě, ale zatím, fáma vyrobila tak málo renderů a fanouškovských obrázků pouzder třetích stran, že bychom mohli mít obecnou představu o vnějším designu tria S23. K rostoucí hromadě úniků a fám týkajících se Galaxy S23 byly přidány další dva obrázky a zdá se, že znovu potvrzují jednotný design fotoaparátu napříč celou řadou.

Nové obrázky zobrazené níže znázorňují tři pouzdra vyrobená výrobci třetích stran pro nadcházející Galaxy S23, Galaxy S23+ a Galaxy S23 Ultra. Model Plus byl chybně označen jako „Pro“, ale neočekáváme, že by Samsung příští rok prošel fází přejmenování.

Ještě důležitější je, že tyto případy propůjčují větší důvěryhodnost předchozím únikům a fámám, které tvrdí, že Samsung bude podporovat design fotoaparátu řady Galaxy S23. Telefony mohou funkce Kruhové výřezy pro fotoaparát Ani přehnané nástrahy.

Zdá se, že Galaxy S23 Ultra má čtvercovější půdorys než ostatní dva modely. Varianty Basic a Plus mají zaoblené rohy, ale tento rozdíl lze očekávat, protože varianta Ultra potřebuje místo pro S Pen.

Dá se těmto obrázkům pouzdra Galaxy S23 věřit?

Zdá se, že obrázky pocházejí od výrobce pouzder na smartphony z Číny (přes Tweet vložit). Teoreticky by měl vycházet z oficiálních rozměrů, které Samsung dříve sdílel se svými partnery a nabídnout pohled do oficiálního designového jazyka Galaxy S23. Nebo to mohou být jedinečné prototypové případy bez záruky, že budou odpovídat formálním rozměrům.

Není to však poprvé, co zvěsti naznačovaly tento designový přístup pro nadcházející řadu vlajkových lodí. A vzhledem k tomu, že Samsung od představení Galaxy S23 zbývá jen několik měsíců, některé informace o rozměrech a dalších specifikacích musí vyjít na povrch, když se pohybuje v jeho rozsáhlém dodavatelském řetězci.

pak znovu, Předchozí úniky stavu třetích stran Naznačili, že řada Galaxy S23 může mít nakonec mírný náraz fotoaparátu. Je možné, že někdo získal špatné informace SamsungTakže by mohlo být moudré ošetřit tyto rané úniky špetkou soli. Jakmile se objeví další podrobnosti, budeme vás informovat.