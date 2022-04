Emma Raducano: Šampionka US Open by měla jmenovat „nejlepšího“ Riccarda Piattiho svým příštím trenérem, říká Barry Cowan | tenisové novinky

Barry Cowan říká, že Emma Radocano by měla najmout vysoce hodnoceného italského trenéra a říká: „Pokud je na trhu, moje rada je využít Riccarda Piattiho“; Britská jednička nedávno trénovala na antuce v Beatty Academy při přípravě na Madrid Open





Barry Cowan si myslí, že Emma Radocano by se měla pokusit „využít znalosti a dovednosti“ slavného tenisového trenéra Riccarda Piattiho, když se chystá jmenovat svého čtvrtého trenéra za méně než rok.

„Je to jeden z nejlepších trenérů v tomto sportu.“ Tenisový komentátor Barry Cowan věří, že tím, kdo povede Emmu Radocano jako další, by mohl být světoznámý Riccardo Piatti.

Devatenáctiletý rozchod s trenérem Turpinem Peltzem po necelých šesti měsících v úterý, ale prokázal další krátkodobý vztah, protože Britka nyní hledá svého čtvrtého trenéra za méně než rok.

Kwan obhajovala rozhodnutí Radocana oddělit se od Peltze po pouhých pěti měsících s Němcem

Radocano, která pronikla do povědomí veřejnosti, když loni v létě dosáhla čtvrtého kola ve Wimbledonu pod Nigelem Searsem, se Radocano na US Open proměnila ve známou tvář z mládí, Andrew Richardson.

Ale i přes svůj neuvěřitelný úspěch se rozhodla v partnerství nepokračovat a místo toho řekla, že chce někoho se zkušenostmi na WTA tour.

Peltzová toto políčko jistě zaškrtla poté, co dovedla Angelique Kerberovou ke dvěma grandslamovým titulům, ale Raducano nyní znovu hledá někoho, kdo by ji provedl jejími prvními kroky na Tour.

Zdá se, že favoritem této role je 63letý Beaty, který dříve spolupracoval s Novakem Djokovičem a Marií Šarapovovou.

„Pokud je to na trhu, moje rada je využít výhod Riccarda Piattiho.“ Barry Cowan o Riccardu Piattim

Radocano nedávno odcestoval do Bordighery v severní Itálii, aby trénoval na antuce v Beati Academy, a jelikož britská hvězda nyní hledá „nový tréninkový model“, Beati by mohl být trenérem na French Open od 22. května.

„Podle mého názoru je to jeden z nejlepších trenérů v tomto sportu,“ řekla Kwan. Sky Sports.

„Říkal jsem to neustále. Je to ten chlap, že kdybych ho mohl dostat, šel bych za ním, protože jeho znalosti tenisu jsou prostě neuvěřitelné, má zkušenosti s rozvojem hráčů a práci, kterou odvedl Jannik Sinner byl fantastický.

„Jaký je, je to fantastický chlap. Je to někdo, kdo bude hodně investovat do každého hráče, se kterým pracuje, a vidí dlouhodobou vizi, ale také ví, že teď musíte vyhrávat zápasy.“

„Pokud je to na trhu, moje rada by byla využít Riccarda Piattiho.“

Zavolal Raducanu správně, aby se rozešel s vítězným trenérem US Open Richardsonem?

Na US Open v New Yorku se „povedlo“ spojení Raducanu a Andrewa Richardsona

Kwan přiznává, že byl překvapen, když se Radocano rozešel s trenérem US Open Richardsonem a řekl: „Byl jsem velmi překvapen. Znám Andrewa, nebo ‚Flex‘, jak mu říkáme. Hrál jsem s ním jako pár a chodili jsme v našich mladších letech.“ jak jsme vlastně léta žili na internátu pro tenis.“

„Byl pro Emmu velmi fit a myslím, že každý může vidět, jak se vypořádal se situací v New Yorku během tří týdnů, které byly velmi intenzivní a měl sedm zápasů v hlavních remízách a tři zápasy play off. Je to neuvěřitelný útočník. studna.

„Nejen, že jí dokázal pomoci s hraním tenisu, ale dokázal nabídnout něco z toho, že je skvělým útočníkem. To bylo překvapení, které nepřesáhlo její šestitýdenní zkušební dobu.“

„Jako hráč a trenér nemáte takové štěstí, když vidíte, jak to jde během tří týdnů. Můžete mít štěstí, když vyhrajete zápas, ale nebudete mít takové štěstí, když se kvalifikujete a získáte vedení.“

Reportér Times Tennis Stuart Fraser řekl, že by bylo důležité, aby Raducano do začátku sezóny na trávě postavilo nového trenéra.

„Byla bych překvapená, kdyby se Emma brzy vrátila s Richardsonem nebo Nigelem Searsem,“ dodala Kwan.

„Očekávám, že nastavení bude takové, jaké je aktuálně, tedy Louis Kare, James Ward a její otec Ian.“

Madrid vedle Radocana

Raducanu pokračuje ve svém antukovém křtu v Madridu tento týden poté, co byla v úvodním kole vylosována proti České republice č. 49 Tereze Martincové – stejné hráčce, kterou porazila při svém prvním vystoupení na britském Billie Jean King Cupu začátkem tohoto měsíce.

Ve španělském hlavním městě se k ní připojil Ian Bates, šéf ženského tenisu v Národní fotbalové lize, a podílela se na vývoji Raducanu v Národním tenisovém centru, kde Kier pracovala jako technický trenér.

