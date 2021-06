SAE Mars získává nové pohledy na soumrak rudé planety

Světlice na Marsu nejsou jen nahoře a dole na planetě, protože magnetické pole kolem planety do značné míry vybledlo, když se uvnitř roztavilo železo. Ale části marťanské kůry, které ztuhly před několika miliardami let, kdy měl Mars globální magnetické pole, si část tohoto magnetismu udržuje.

„Je to velmi nerovnoměrné a nerovnoměrně rozložené,“ řekl Justin Deegan, zástupce vedoucího vědy.

Zatímco magnetické pole Země je jako velká magnetická tyč, na Marsu dr. Deegan, výzkumný pracovník z Atmosférické laboratoře University of Colorado, řekl: „Je to hodně, jako byste vzali pytel magnetů a hodili ho do kůry planety.“ a Space Physics, která na misi spolupracuje se SAE. “A všichni signalizovali různými způsoby. A mají různé silné stránky.”

Oddělená magnetická pole fungují jako čočky, které vyživují částice slunečního větru do různých částí marťanské atmosféry, ale poté se srazí s atomy a molekulami v horní atmosféře a vytvoří polární záři.

Předchozí oběžné dráhy Marsu také spatřily polární záře, ale naděje s oběžnou dráhou ve výšce od 12 400 mil do 27 000 mil nad povrchem dokáže zachytit globální pohled na noční stranu Marsu.