Nejmodernější spojení Van Helsinga s NFL z roku 2004

Co má společného sbírka příšer ze stříbrného plátna Universal a americký fotbal? Pokud byste odpověděli „vůbec nic“, nemýlili byste se. Nastal však velmi krátký okamžik, kdy se tato dvě protikladná témata zdokonalování filmové tvorby a sportovního vysílání prolínala.

K této neočekávané kolizi mezi zvířecí a vepřovou kůží došlo během náročného šestiměsíčního výrobního procesu v roce 2004. Van Helsingkterá spojila téměř všechny slavné démony hollywoodského zlatého věku – Draculu, Frankensteina, Wolfmana – ve strhujícím a okouzlujícím fantasy dobrodružství po boku Hugha Jackmana.

Při nedávném pohledu na natáčení filmu prostřednictvím rozhovoru se SYFY WIRE (v rozhovoru vedeném před stávkou scénáristů), spisovatelem a režisérem Stephenem Sommersem (není neznámý v rozsáhlé knihovně Universal Pictures, nyní, když restartoval) mumie v roce 1999 a jeho pokračování v roce 2001) to odhalilo Van Helsing Bylo to testovací pole pro nový typ drátového kamerového systému, který v současnosti používá NFL.

Tento týden začíná sezóna NFL Nedělní fotbalové zápasy A ve čtvrtek 7. září 2023 s výkopem speciálního zápasu mezi Detroit Lions vs. Kansas City Chiefs; A nedělní zápas 10. září 2023 mezi Dallas Cowboys vs. New York Giants, to je ideální čas připomenout si, jaký byl jeden ze skvělých záběrů v živém sportu. Ukázalo se, že můžeme poděkovat Van Helsing

„Nad stadionem létá kamera,“ vysvětlil. „Měli jacky a kamery na autech, ale nikdy nedávali kamery na dráty a nestříleli je po lidech. Dostali jsme to tak levně, protože chtěli všechny ty věci otestovat. Chtěli to dokázat NFL, a to se jim povedlo.“ …Ráno jsem vysvětlil záběr a budeme točit 12 hodin. Nastavení záběru bude trvat 10 nebo 12 hodin. Vrátili bychom se a stříleli.“

Netestované kamerové zařízení bylo primárně použito na záběrech viděných z pohledu Drákulových nevěst ve vzduchu – Verony (Silvia Coluca), Marisky (Josie Maran) a Aliery (Elena Anaya) – při útoku na malou transylvánskou vesnici (a) operační. skupina.Vytvořeno v ČR) cca 25 minut.

Somers dodal: „Byly to stovky komparsistů a Hugh Jackman, kteří pobíhali kolem a loutkáři tam zjevně nejsou. Dostal jsem je dovnitř během postprodukce, ale potřebujeme desku.“ „Potřebujeme záběr letět nad vesnicí, dívat se na Hugha Jackmana a pak jít nahoru na věž nebo cokoli jiného. Strávili jsme tím 12 hodin. Všechno jsme to připravili a jsou tam všichni tihle extra a natočili jsme to.“ Nepamatuji si rychlost fotoaparátu [was moving]. Zapínal ten drát a odtahoval se od nich. Máte velkou kameru letící nad davem komparzistů a Hughem Jackmanem rychlostí šedesát mil za hodinu. ztracený [control] A prošel celou vesnicí k věži a ještě dál [mimics ominous metallic clang]“.

Pokračoval: „Všechny dráty zaklapnou a vytáhnou se a kamera tam prostě visí. Říkám: ‚Ach můj bože!“ Říkají: „To byla katastrofa! Strávili jsme tím 12 hodin!“ Dívám se na záběr: „Kluci, máme to!“ A oni říkají: „Co tím myslíš? Neudělal nic, co jsi chtěl.“ Ale podíval jsem se na záběr a řekl: „Tohle je rychlejší a dynamičtější, než jsem si myslel, že je to možné.“ „Byla to skvělá střela. Od té doby to šlo docela hladce. Šli jsme střílet 12 hodin, oni nachystali záběr, přišli jsme a udělali ten záběr a letěli jsme, kamkoli letěli a pak bychom letěli.“ Řekněte jim o dalším výstřelu. Šli si zdřímnout a začali připravovat další záběr. Dorazili jsme tam ráno, udělali s nimi další záběr a odjeli na dalších 12 hodin natáčení. Každopádně práce s celou touto platformou byla opravdu zábavná… když se dostali na hřiště NFL, zdokonalili ji.“

Van Helsing je k dispozici na Digitální a Blu-ray Od Universal Pictures.