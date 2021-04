Tajemné stopy na dně oceánu ukazují, jak se v Arktidě pohybujete

Vodní zvíře známé jako houba je často popisováno jako docela pomalé: jakmile se někde usadí a vyzraje, obecně se o něm nepředpokládá, že se pohybuje. Ale podle nové studie v časopise Současná biologie 26. dubna 2021 – jak vědci popsali záhadné cesty světle hnědých houbovitých sítí (hrotovitých podpůrných prvků v houbě) přes mořské dno v Arktidě – tomu tak nebylo vždy.

„Pozorovali jsme dráhy hustých propletených spikul připojených přímo ke spodní nebo spodní křídle jednotlivců houby, což naznačuje, že tyto cesty jsou stopami pohybu houby,“ uvedli vědci pod vedením Teresy Morganti z Institutu Maxe Plancka pro mořskou mikrobiologii a Autun Purser. Pro polární a námořní výzkum napište. „Je to poprvé, co byly pozorovány hojné cesty houby in situ a lze je přičíst pohybu houbiček.“

Bylo to, jako by se houba „vkradla“ do jejich současných pozic. Houba ve skutečnosti obsahuje pohyblivé larvální stádium. Ale většina druhů se považuje za přisedlou jako dospělí. Koneckonců, houby nemají specializované svaly ani orgány, aby se mohly pohybovat. Mohou reagovat na vnější stimulaci a trochu se pohybovat stahováním nebo rozšiřováním těla. Existovaly také určité důkazy o pohybu laboratorně pěstovaných hub. V některých případech toto hnutí zahrnovalo úplné přetvoření jejich těl.

Nové poznatky však výzkumný tým překvapily. Objev byl proveden studiem videa pořízeného v roce 2016 výzkumným ledoborcem Polarstern při průzkumu trvale zakrytých vrcholků Langsethského hřebene.

Podmořské mořské kamerové sáňky a hybridní dálkově ovládané vozidlo (HROV) ukázaly, že vrcholy kopců byly pokryty jednou z nejhustších komunit hub, jaké kdy byly vidět. Vědci zjistili, že pozoruhodné houbovité shluky sestávaly hlavně z velkého počtu jedinců Geodia parva, G. hentscheli a Stelletta rhaphidiophora.

Tvrdí, že vzhledem k obtížnému prostředí není jasné, jak tato oblast podporuje tak velkou komunitu hub. Ještě zajímavější je však mnoho cest houbové mřížky. Daleko od nedostatku vědci viděli stopy na téměř 70% obrazů mořského dna obsahujících živé houby.

Tyto chodby byly vysoké několik centimetrů a dlouhé až několik metrů. Často byli připojeni přímo k živým houbám. Chodby byly vidět v oblastech se spoustou hub a také v oblastech se spoustou hub. Vědci uvádějí, že se často objevují také v oblastech s menšími mladistvými houbami.

Vědci vytvořili 3D modely z fotografií a videa, aby ukázali, jak jsou cesty vzájemně propojeny. Říká se, že výsledky naznačují, že pohybující se houba někdy mění směr. Nemyslí si, že pohyb je jen otázkou přitažlivosti. Fotografie ve skutečnosti naznačují, že houba často cestovala do kopce. Může to být proto, že se houby pohybují za potravou, možná kvůli nedostatku arktických zdrojů.

„Všechny tyto vlastnosti svědčí o behaviorálních trendech v krmení a hustotě populace, které byly dříve pozorovány u houbových obalů,“ napsali vědci. “ Extrémně nízká počáteční propustnost, sedimentace a míra soutoku částic v oblasti Langseth Ridge obecně vedou k některým z nejnižších stálých zásob bentického života; je velmi pravděpodobné, že komunita Arctic Geodia spoléhá na částice a rozpuštěné frakce z rozkladu starodávných organických nečistot zachycených v rohoži spicule jako zdroje Další jídlo. Navrhujeme, aby zde uvedený pohyb mohl souviset s houbou, která hledá a živí se neohrabaným materiálem nahromaděným uvnitř houby, která leží pod živou houbou .

Pohyb by také mohl souviset s množením nebo rozptýlením mladé houby. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak rychle a proč houba provádí tyto neočekávané pohyby, je podle nich zapotřebí více časosběrných snímků a další studie.

Odkaz:Na stránce Pozorování stop houby naznačuje společný pohyb houby hluboko ve střední Arktidě, “autorky Teresa M. Morganti, Aton Borser, Hans Torey Raab, Christopher R. Germain a Michael F., 26. dubna 2021, Současná biologie.

DOI: 10.1016 / j.cub.2021.03.014

Tuto práci podpořil klastr excelence DFG „Ocean in Earth System“ na univerzitě v Brémách z ERC Adv Grant ABYSS, programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020, Helmholtz Association, Max Planck Society a NASA.