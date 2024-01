Japonsko vypíná lunární přistávací modul SLIM poté, co jeho baterie klesne na 12 %: NPR

Přepnout titulek Gigi Press/AFP přes Getty Images Gigi Press/AFP přes Getty Images

Dostane japonský lunární lander nabití ze slunce nebo jeho mise skončí, až se mu vybije baterie?

Japonská vesmírná agentura nyní čelí této otázce, i když se těší, že se stala teprve pátou zemí, která dosáhla hladkého přistání na Měsíci. Při oslavách milníku v pátek (východního času) agentura také oznámila, že její kosmická loď nazvaná SLIM, Smart Lander for Investigating Moon, zřejmě nedokáže získat elektřinu ze svého solárního článku.

Japonská agentura pro letecký průzkum nebo JAXA uvedla, že její inženýři budou tento problém zkoumat, i když závodil ve stahování dat a snímků z lunární mise. O tři dny později je přistávací modul nyní zapečetěný.

„Při úrovni baterie 12 % byla baterie odpojena (jak bylo plánováno),“ Japan Aerospace Exploration Agency Řekl v pondělí ránoDodáváme, že přistávací modul byl vypnut, aby zůstal dostatek energie pro případný restart. Agentura vyjádřila optimismus, že by se lander mohl vrátit do práce.

„Podle telemetrických údajů jsou solární články sondy SLIM obráceny na západ,“ uvedla Japan Aerospace Exploration Agency. „Pokud tedy na Měsíc začne svítit sluneční světlo ze západu, existuje potenciál pro výrobu energie a my se připravujeme na obnovu.“

Japan Aerospace Exploration Agency také potvrdila, že mise SLIM, které se podařilo přesně zaměřit místo přistání na povrchu Měsíce, odeslala na Zemi sadu informací a snímků, než se jí vybila baterie.

„V současné době provádíme podrobnou analýzu a jsme rádi, že jsme získali spoustu dat,“ uvedla agentura.

Přistávací modul bude muset přežít extrémní mrazy Měsíce

Japan Aerospace Exploration Agency nespecifikovala časový rámec, ve kterém by Slunce mohlo být ve vhodné pozici pro napájení energeticky náročného landeru. Ale nedávný komentář od Hitoshi Kuninaka, generálního ředitele Japonského institutu pro letectví a kosmonautiku nebo ISAS, poskytl určitá vodítka.

Kosmická loď je navržena tak, aby v případě výpadku proudu vstoupila do jakéhosi „režimu spánku“, řekl v pátek Kuninaka s odkazem na dlouhé dny a noci Měsíce. Jeden lunární den trvá asi 29,5 pozemského dne, s asi dvěma týdny horkého slunečního světla a extrémní tmy – i když Jak poznamenává NASAdefinice „dne“ se značně liší.

„Takže pokud kosmická loď přežije 200stupňovou noc, může se vrátit zpět do dvou týdnů,“ řekl Kuninaka. Dodal, že ačkoli byl SLIM navržen tak, aby tuto možnost umožňoval, nebyl hlavním faktorem při jeho návrhu.

„Původním účelem SLIM…není dobýt noc,“ řekl Kuninaka. „Takže máme jen zbožné přání, že SLIM bude schopen přežít noc.“

„Pokud světlo svítí na solární článek, přijímací zařízení začne znovu automaticky fungovat a pak můžeme ze Země poslat příkaz k opětovnému probuzení systému.“

Aktualizace se očekává koncem tohoto týdne

Japonská agentura pro letecký průzkum plánuje koncem tohoto týdne uspořádat tiskovou konferenci, na které se podělí o data o misi na Měsíc. Aktualizace bude pravděpodobně zahrnovat podrobnější diagnostiku solárního článku SLIM a jeho méně než ideální polohu – v tomto případě to znamená, jak je rover orientován na měsíčním povrchu.

„I když situace po přistání nevyšla podle představ, jsme za to rádi [achieved] „Máme velkou radost z úspěšného přistání,“ uvedla v pondělí Japonská agentura pro letectví a kosmonautiku.

Přistání, ke kterému došlo v sobotu v časných ranních hodinách v Japonsku, sledovaly davy lidí. Živý přenos z Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ukázal, jak přistávací modul opatrně manévruje směrem k měsíčnímu povrchu, když výška SLIM klesla na nulu. Pak zůstal v kontaktu a komunikoval z Měsíce.

Když oznámili průlom, zdálo se, že nejvyšší japonskí vesmírní představitelé jsou poněkud zticha, protože výkonové schopnosti přistávacího modulu se nad misí rýsují velké. Jeden reportér se jich dokonce zeptal, proč se místo úsměvu šklebili.

„Za současných okolností to bude obtížné,“ řekl Masaaki Fujimoto, viceprezident ISAS. Asahi Shimbun. Dodal: „Kdyby věci šly podle plánu, teď bych se usmíval, ale potřebuji znát situaci [of the lander] co nejdříve.“