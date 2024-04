Ve světě curlingu smíšených dvojic porazila Kanada český a nizozemský tým!

ÖSTERSUND, Švédsko – Katriana Lott a Colton Lott vyhráli 11:0 nad Nizozemci Vanessou Donnollyovou a Wouterem Goesgensem na mistrovství světa v curlingu smíšených dvojic.

Kanaďané v neděli porazili český pár Zuzana Paulová, Thomas Paul 8:3. Kanada 3-0 se připojí k hostitelskému Švédsku ve skupině B 3-0.

„Myslím, že to každému pomáhá v sebevědomí,“ řekla Katriana Lott. „Myslím tím, že máme dva dobré týmy, ale víme, že hrajeme proti lepším týmům, takže jsme na to připraveni.“

Ladd dal dohromady tři rovné dvojky, po nichž následoval trojukaz na konci čtvrtého a vedl 9:0. Poté, co pár dvouher zvýšil svůj náskok, nizozemský pár zápas po šesti endech vzdal.

Katriana Laddová skončila na 98 procentech, což odpovídá 95 a 96 procentům, které nasbírala v prvních dvou zápasech Kanady.

„Je velmi konzistentní ve váze,“ řekl Colton Ladd. „Pro mě jako metaře to hodně usnadňuje posuzování. Pokaždé, když to hodí, hned vím, že je to příliš blízko.“

„Musel jsem to trochu zamést, ale byla na míči. Její volání po mých úderech bylo opravdu dobré. Všude kolem, neuvěřitelné.“

Kanaďané začali skvěle, než Češi vzdali dva konce. Kanada vedla na konci druhého zápasu 2:1 a ve třetím vstřelila čtyři góly.

Česko v každém z následujících dvou endů vychytalo dvouhru, aby snížilo manko na tři, ale dvojka od Kanaďanů v šestém utkání zpečetila.

V dalších výsledcích z večerní baráže byly USA poraženy (2:1). Čína (1-2) 8-6, Skotsko (2-1) nahoře Austrálie (1-2) 7-5, Česko (1-2) se odrazilo a vyhrálo 8-6 Nový Zéland (0-3) a Švédsko v ruce Jižní Korea (1-2) Prohra 8-5.

Kanada se příští pondělí utká s Jižní Koreou.

Utkání s každým končí ve čtvrtek, zápasy o medaile v sobotu.

Tato zpráva od The Canadian Press byla původně publikována 21. dubna 2024.

Kanadský tisk