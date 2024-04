Destiny 2 potvrzuje časovou osu rozdělení kampaně Final Form a spuštění raidu

Osud 2 Benjy

Hráči Destiny 2 si stěžují na to, že nájezd je příliš blízko spuštění kampaně, Bungie vyšlo najevo, aby přesně objasnilo, co se děje, a zde je to, co jsem si myslel, že je to o posledním příběhu ságy Světlo a temnota.

Vedoucí projektu rozšíření Destiny 2 Catarina Macedo Na Twitteru vysvětlil, proč se to stalo:

„Ahoj všichni! Chcete mluvit o tom, proč spouštíme The Final Shape tak brzy po jeho vydání 7. června? Víme, že se jedná o obtížný přechod a chtěli jsme se podělit o nějaký kontext, proč jsme se tak rozhodli. Loni v srpnu jsme řekl, že ukončení kampaně nebude sloužit jako velké finále ságy Světlo a Temnota, se svědkem se setkáte v nájezdu a pro nenájezdníky bude mít každý možnost zažít výsledek v určitou chvíli po nájezdu .

„Final Shape Expansion je jiný: Dodatečný obsah v kampani po Pale Heart a zpřístupnění raidu všem je důležité pro soudržný a uspokojivý příběhový zážitek Přichází den nájezdu, bez ohledu na to, zda se rozhodnete vstoupit do soutěžního režimu Během prvních 48 hodin nebo počkejte, až se odemkne normální režim, abyste mohli prožívat příběh lineárně a podle zamýšleného plánu, musíte dokončit kampaň a dokončit misi „Wild Card“ Upřednostňujte tyto!

Stručně řečeno, důvod, proč je The Raid tak blízko, je ten, že epilog rozšíření vysvětlující konečné osudy Svědka a Cestovatele nelze odložit do resetu nebo do deseti dnů od spuštění nebo do něčeho, co by zničilo dynamiku rozšíření.

Později Bungie potvrdila skutečnou časovou osu, jak bude The Final Shape spuštěn, pokud jde o strukturu nájezdu mise:

1) Začněte se sedmi misemi kampaně

2) Hráči dokončí úkol „Divoká karta“ (není jasné, co to je)

3) Raid začíná v pátek, tři dny po spuštění (Macedo říká, že hráči začnou dělat pokroky na artefaktech od prvního dne vydání).

4) Osmá a poslední příběhová mise kampaně se odehrává po nájezdu a pravděpodobně bude skutečným závěrečným zúčtováním proti svědkovi, spíše než samotným nájezdem, který ukončí jeho příběh. Musím věřit, že je to proto, že Bungie nechce, aby jen malé procento populace, první nájezdníci, ukončilo příběh první rasou na světě, což dává smysl.

5) Následující týden v Resetu vychází první epizoda Echoes, příběh zaměřený na Vex, který bude rozdělen do tří částí v průběhu čtyř měsíců. Není jasné, zda kromě toho existují přetrvávající neznámé mise ze samotného Final Shape.

Takže si myslím, že se tím věci vyjasňují a chápu, že je potřeba, aby byl raid blízko zahájení, aby mohl být příběh dokončen do konce víkendu, místo aby se oddaloval. Nemělo by smysl dostat kompletní Kampaň před nájezdem a nechejte samotný nájezd ukončit příběh.

Připravte se podle toho, na strategii máte měsíc a půl.

