Kolik lidí stále aktivně hraje MultiVersus měsíc po jeho masivním spuštění?

MultiVersus Překonejte rekordy simultánních hráčů v bojových hrách Při startu a podařilo se být Nejvýdělečnější videohra v USA za měsíc červenecHra ale skončila před více než měsícem.











Kolik lidí stále hraje Warner Bros. Velký krok kupředu v herním prostoru pro bojování na platformách nyní, kdy začínají ustupovat první dny a týdny humbuku?



















I když bohužel nemáme přístup k datům hráčů pro uživatele konzole, Steam, grafy Naštěstí nám umožňuje získat představu o tom, kdo to je, alespoň na PC/Steamu.





Nakonec jsme zkontrolovali výkon MultiVersus na Steamu během prvního týdne po spuštění otevřené beta verze v porovnání s minulým týdnem a došlo k několika velmi významným změnám.





I po vydání Mortyho jen před několika dny byl průměrný denní vrchol MVS za poslední týden kolem 29 608 uživatelů.





To je stále v podstatě dvojnásobek počtu hráčů ve druhém nejpopulárnějším bojovníkovi na Steamu, Brawlhalle, ale zdaleka nedosahuje doby, kdy lámal rekordy před měsícem.





MultiVersus měl průměr 142 920 souběžných hráčů během prvního týdne hry, což znamená, že pouze asi 20 % tohoto publika je nadále pravidelně online.















Nyní se očekává, že velký hráč klesne po prvním měsíci v jakékoli videohře, která zpočátku dosahuje vrcholu. Vidíme ho pořád.





Je to jen MVS nízké úrovně, na které nejsme zvyklí vídat příliš často.





Tato srovnání nebudou úplně stejná, protože Steam Charts nejsou tak podrobné s údaji v titulech vydaných před měsíci/lety, ale je to to nejlepší, co můžeme udělat.





Jiné bojové hry jako Street Fighter 5 a Guilty Gear Strive zaznamenaly během druhého měsíce pokles o téměř 50 % od svého vrcholu.





Všechny tyto hry byly za cenu 60 dolarů, nicméně MultiVersus je zdarma ke hraní a je široce dostupný pro každého, aby si ho mohl vyzkoušet – takže dává smysl, že MVS vyzkouší více lidí, až bude foukané, než o pár dní/týdnů později odejdou.





Brawlhalla, i když je také zdarma ke hraní, není dobrá ani pro srovnání, protože tato hra se postupem času skutečně zvětšovala a zvětšovala.





Pokusili jsme se však nakreslit některé podobnosti mezi MVS a f2p hrou na jiné platformě s velkou počáteční platbou, Yu-Gi-Oh! Mistr duelu.





Z vrcholu Master Duelu 262 333 hráčů na Steamu během druhého měsíce klesla průměrná hráčská základna hry o zhruba 67 %.





To je mnohem blíže tomu, co vidíme u čísel MVS než v obvyklých bojových záležitostech, ale stále je zde patrná mezera (i když to opět porovnává týdny s celými měsíci, takže to také není dokonalé).





Jako nové monstrum ve stíhacím prostoru je těžké plně odhadnout, co aktuální čísla znamenají o trajektorii hry.





Skutečnost, že MultiVersus je technicky stále ve stavu otevřené betaverze, kde funkce hry nebyly dokončeny, také hází klíček.





Je také důležité si uvědomit, že tato čísla představují pouze uživatele služby Steam a nikoli ty na PlayStation, Xbox nebo Epic Games Store.





I když pravidla pro hráče existují i ​​na PC na konzoli, stále je tu přes 90 000 hráčů, kteří komunikují online ve stejnou dobu každý den, což je docela divné vedle toho, na co jsme zvyklí v bojových hrách.





Ale čísla jsou pravděpodobně také vyšší než na klávesnicích.





MultiVersus rozhodně nehrozí, že by se v brzké době rozpadl, zvlášť když vezmeme v úvahu, že hra už celkově překročila 20 milionů stažení.





Největší vliv na výkon hry v dohledné době bude mít pravděpodobně to, jak se vývojáři dál vypořádají s první sezónou a nakonec se odkloní od otevřené bety.







Zatím mají za sebou historický start, ale skutečný test začíná až nyní.