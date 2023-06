EMDB 5.23 | Newen

EMDB je aplikace pro sledování vaší sbírky filmů a televizních seriálů. Plně jsou podporovány jak fyzické disky, tak mediální soubory. S automatickým importem z databáze IMDB, exportem do csv, textu nebo HTML, náhledem obálky miniatur, sledováním kreditu, pokročilými funkcemi vyhledávání a filtrování a vícejazyčným uživatelským rozhraním. EMDB nepotřebuje .NET framework ani žádné jiné externí knihovny a je tedy zcela přenosný. A co je nejlepší, je to zdarma!.

Aktualizace EMDB 5.23.1 Změna:







Import Rotten Tomatoes: Opravené vyhledávání televizních seriálů. =

Uživatelské rozhraní: Přidáno skóre publika Rotten Tomatoes jako volitelný sloupec.

Uživatelské rozhraní: Přidána možnost upravit skóre publika Rotten Tomatoes.

Uživatelské rozhraní: Štítky se nyní vždy zobrazují seřazené podle názvu.

UI: Opraven problém se zobrazováním příznaků.

Databáze: Vlastní kina nebyla správně uložena.

Překlady: Byly aktualizovány překlady zjednodušené čínštiny, katalánštiny, němčiny, češtiny, francouzštiny, ruštiny a holandštiny.

