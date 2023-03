Sesterstvo kouřové sauny oceněné cenou Sundance prodáno do předních regionů (exkluzivně)

Outlook Filmsales prodal film „Smoke Sauna Sisterhood“, který získal cenu za režii pro Anna Hints v divizi World Cinema Documentary Sundance, do více než 20 oblastí v Severní Americe, Evropě a Austrálii.

Potvrzené dohody s Neue Visionen v Německu, Trigon ve Švýcarsku, Against Gravity v Polsku, Fidalgo v Norsku, Ost For Paradise v Dánsku, Vedetta v Beneluxu, Filmtrade v Řecku a na Kypru, FilmIn ve Španělsku, Alambique v Portugalsku, Filmladen v Rakousku, Films Pasaka v Litvě, Artkam v České republice a na Slovensku, Nejlepší film v Lotyšsku, Mousinette v Maďarsku a Madman v Austrálii a na Novém Zélandu. Práva získala ve Spojených státech Greenwich Entertainment a v Kanadě Sherry Media Group. Uvedení do kin v Estonsku v produkci ACME Film.

„Je vzrušující vidět tak vysokou úroveň zapojení a marketingových postřehů pro uvedení v kinech po celém světě,“ řekla Salma Abdallah, generální ředitelka společnosti Outlook Films. Uvedení filmu do evropských kin je naplánováno na podzim 2023.

Sesterstvo „Smoke Sauna Sisterhood“ produkovala Marianne Ostrat z Alexandra Film. Koproducenty jsou Juliette Casanave z Francie, Helen Johansdottir z Islandu a Eero Talvisto z Estonska.

„Film je o univerzálních aspektech ženskosti a léčivé síle lidského spojení,“ řekl Ostrat. „Proto jsme velmi rádi, že film zarezonoval u distributorů ze všech těchto různých regionů a kultur. Je to nejsilnější důkaz toho, v co jsme při natáčení tohoto filmu pevně věřili: lidskost.“

Film je intimním a současným zobrazením tradice kouřové sauny v jižním Estonsku („savvusanna kombõ“), zapsané na reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

„Historie zakouřených saun jako místa zrození inspirovala narážky k zaměření na ženy, které se scházejí v naprosté tmě, aby sdílely svá tajemství a intimní zážitky. Poutavý film líčí, jak se spojují s pocitem spojení, aby smyly stud uvězněný ve svých tělech a získat zpět svou sílu,“ stojí v prohlášení.

Film produkují Alexandra Film, Kepler22 Productions a Ursus Parvus za účasti Estonského filmového institutu, kulturní nadace Estonska, Tartu Film Fund, CNC, Sacem, Islandského filmového centra a Sundance Documentary Fund.

