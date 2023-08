20 let od vysílání „Voice Haha“.

Pokud byste měli vytvořit fenotyp pro typ člověka, který poslouchá birminghamské rádio, mohlo by to vypadat následovně: Dívka, záliba ve filmech české nové vlny, skiny Mary Jane, nosí hedvábný šátek jako kapesník, okna dole v klasický kabriolet, má názory o gesto Z tvorby abstraktní malby rozumí modernímu tanci, večeře je martini (špinavé, gin, olivy) a postelová rýže s trochou syrové ryby. Jo, Broadcast, popový projekt, kterého se ujala Trish Keenan, vyžaduje od svého posluchače určitý druh odhodlání k vzrušení. Vyžaduje to, abyste byli jakousi chutí do života, někým s přístupem Býka. A haha zvukdruhá plnohodnotná nahrávka kapely, je možná nejsmyslnějším albem kapely vůbec.

Rozumět haha zvukmusíte se nejprve obrátit na jeden z jejích zdrojů, kterým je český upírský film z roku 1970, Valerie a její týden zázraků. Krásná mladá žena ve filmu bloudí snovou krajinou nosferatů a starých žen posedlých mládím. Je to surrealistické, psychedelické. V jednu chvíli má keramická Valerie na sobě fialové šaty v úplně bílé ložnici, v další je obklopena jeptiškami na bohoslužbě, kde je stav ženy přirovnáván ke stavu granátového jablka (to znamená, otevřít mou kapitolu ve středu a šukej mě, tati). Tato cerebrální země je kulisou pro streamery, kteří hrají na téma filmu s Valerií, sekají ho, děrují a miniaturizují. Důvodem je, že vysílací rychlost je pro to vhodná Valeriejako vysílání, nákladnéNa votivní hranici. Syntezátory jsou těžké, třpytivé a kolem Keenanova vokálu se zkreslují.

haha zvuk Vyšlo dnes před 20 lety, po nesouhlasných zkušenostech v roce 2000 Hluk od lidípřed jmenováním Gertrude Stein pro rok 2005 Tlačítka nabídky. Je to nejlepší nabídka kapely a je to mnohem přesvědčivější nahrávka Hlukale také snivější abstrakce než tlačítka. Se sestavou, která zahrnuje jazzového pianistu Neil BullockZáznam byl částečně vypátrán v kostelní síni, kterou Keenan objevil, protože to bylo místo prodeje haraburdí, kterého se zúčastnila. v souladu s tím haha zvuk Má ty zvuky, které našel v harampádí, miniatury malých panenek a mizerné plastové klávesnice – továrně vyrobené, ale dělníci jsou elfové. „Jsem šedivá/stále jsem na stránce/Ach, vybarvi mě,“ zpívá Keenan v raných momentech desky a kolem ní syntezátory nabývají kvality rozbitého skla. Nazval to příběh bratra Grimma, kde celá podstata spočívá v tom, že žitný chléb způsobuje halucinace.

Záznam je složitá směs vlivů. Český film o upírech ano, ale také zaprášený 45letý, naitvité 60. let, paisley šátek plující v tisícileté studni. haha zvuk je deska posedlá krásou, posedlá složitostí. A možná proto je to moje oblíbené streamované album. Nesnaží se totiž být čitelný, ale krásný, zvláštní a malebný. Vyzývá posluchače, aby nemysleli na vyprávění, ale místo toho, aby přemýšleli o kráse jako o něčem perverzním a pomíjivém. A výslovně zpět. haha zvuk je její vlastní exotický malý ostrov, její vlastní exotický malý sen, nekonečně přizpůsobitelný. Nebojí se znít jako pastiš z minulosti, protože je prostě příliš divné znít jako nějaká konkrétní umělecká skupina nebo hnutí. The Free Design, The Shaggs, našli zvuky z BBC Radiophonic Workshop, naivní dívčí skupiny jako Wendy a Bonnie a široký pop Rotary Connection a Burt Bacharach.

Zdá se, že Kenan je tak snadné vybudovat tento svět, tento příběh pro nás. Třesoucí se „Hour Hour Pops“. Ve šperkovnici má synťáky jako baletka. Keenan zpívá o balónech, zadních oknech do vědomí umístěných v zadní části lidského mozku a oblacích, které se houpou jako loď na moři. Můžete to všechno vidět v centru pozornosti, film, kde jsou všechny efekty praktické, koně na hraní a malé červené veslice. V „Ominous Cloud“ je nálada úniková. „Musím utéct,“ zpívá Keenan, „z tohoto města, kterému nechci čelit.“ Zpívá jako na houpačce a ukazuje nohy k příšerně modrému nebi. A na „Before We Begin“ je něco úžasného, ​​co má efekt, jako když se vznášíte nad rotujícím reproduktorem Leslie po pomalé řece. Keenanův zpěv je jako velká deka.

Broadcast byla kapela, která se červenala v temnotě a bylo těžké ji zařadit. Přivítali ji. V rozhovoru z roku 2003 na toto téma haha zvukA Mluvili s reportérem pod radarem právě o této věci. „Na otázku, jak popsat svůj hlas průměrnému člověku, jako je taxikář, jsou bezradní,“ napsal Mark Redfern, „to je nemožné,“ píše Mark Redfern. [Tim] Felton přiznává… „Musím říct, že jsem to nikdy nedokázal, abych to popsal, prostě to neumím.“ Mít to, co chcete, je samozřejmě příliš vágní a obtížné kategorizovat, jen upevnit dědictví a vyzvat ostatní týmy, aby zkopírovaly vaši zprávu.

Trish Keenan zemřela v roce 2011 kvůli komplikacím se zápalem plic, a to samozřejmě bylo pro kapelu. Ale vysílání je dnes všude, v různých mikro formách, ve spoustě současné snové a psych-popové hudby a v kultuře obecně. Je tam Kenan v melodii echo room record, tam je někde uvnitř srdce dívky s nervózní ofinou Jane Birkin a komunistickou čtenářkou na klíně. Tam venku na vrakovišti si lidé kupují piana na Craigslist, aby jejich hudba zněla naivněji, divočeji a krásněji. Protože to je ono haha zvuk dělá pro lidi. Díky tomu oceníte naivní, divoké, krásné. Díváte se do zrcadla a vidíte, jak se na vás odráží váš obličej, zkreslený, vzácný a zvláštní. Takové to je poslouchat to haha zvuk; Přibližuje vás to k mimozemské verzi sebe sama.