Výzkum je špatnou zprávou pro alergiky

Do konce století, pokud se modely v nejhorším případě ukáží jako přesné, by pylová sezóna mohla začít o 40 dní dříve a trvat o 19 dní déle než nyní. Pro mnoho lidí to znamená dva měsíce navíc kýchání, rýmu, kopřivku a svědění očí. Pro lidi s astmatem to znamená větší dušnost, více sípání a potřebu více léků a léčby. Podle nedávno revidované studie zveřejněné v spojení s přírodou, Jedná se o pokračující 30letý trend směrem k delším a intenzivnějším pylovým sezónám.

pro každého NBC News: „Pomocí historických dat o pylu a prediktivních klimatických modelů byli vědci schopni vykreslit obrázek o tom, jak a kdy mohou rostliny a stromy v nadcházejících desetiletích uvolňovat pyl.“ Vedoucí autor Yingxiao Zhang z University of Michigan vysvětlil, že zvýšená hladina oxidu uhličitého může zvýšit produkci pylu dvěma způsoby: Za prvé, uhlík a další skleníkové plyny zvyšují teploty na planetě a vědci vědí, že vyšší teploty mohou urychlit produkci pylu. Větší rostliny mají také tendenci produkovat více pylu a čím více rostlin přijímá vodu a oxid uhličitý, tím více jsou schopny přijímat cukry pocházející z fotosyntézy.

Jak odkazuje NBC Agentura pro ochranu životního prostředí Výzkum ukazuje rozdíly mezi jednotlivými místy, přičemž severní státy zažívají některé z největších dosavadních změn, jako je Minnesota a Severní Dakota, kde „sezóna ambrózie trvala 21 dní od roku 1995 do roku 2015“. Alergické příznaky se také liší od člověka k člověku a ti, kteří netrpí nyní, nemusí být nutně navždy jasní. NBC Dnes Displeje Imunitní systém každého člověka reaguje mírně odlišně na různé pyly, řekl, a faktory prostředí mohou změnit, jak alergické buňky reagují na různé pyly. Pro úlevu odborníci doporučují nakupovat účinná antihistaminika, protože i na ně mohou jednotlivci reagovat odlišně. že Národní institut zdraví Studie uvádí, že standardní lékařské masky používané ke kontrole šíření COVID jsou účinné při filtrování pylu. (Přečtěte si další pylové příběhy.)