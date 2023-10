Den plný zábavy, více než 100 prodejců

PRINCE GEORGE – Sedmý ročník Pecan Festivalu se tento víkend koná na Richard Bland College of William and Mary. Den plný zábavy, který přitahuje lidi všech věkových kategorií.

Na hřišti bude více než 100 prodejců se širokou škálou prodejců potravin, řemeslných výrobků, nápojů a produktů z celého regionu. Hladoví a žízniví nakupující si budou moci vybrat z různých food trucků a prodejců piva a vína.

Joker Band zahraje od 11:00 do 14:00 mix 70., 80., 90. let, rocku, country, R&B a soulové hudby a poté na pódium vystoupí původní country skupina Michaela Hazlewooda Fret Train Five. Chybět nebudou ani aktivity pro děti.

Účastníci mohou sklízet pekanové ořechy z ořechového sadu RBC, jednoho z největších a nejstarších ve Virginii. RBC má na svých pozemcích přibližně 1000 pekanových stromů.

Richard Bland College se nachází na 11301 Johnson Road v Prince George. Akce se koná v sobotu 21. října od 11 do 17 hodin. Pro návštěvníky je k dispozici velké bezplatné parkoviště. Pekan Festival podporuje stipendia pro studenty prostřednictvím Richard Bland College Foundation. Pro více informací navštivte rbc.edu.

