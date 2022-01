Česká republika si na COVID naplánovala svůj vlastní kurz

poslat

Země ustupuje od mandátů k očkování

podle William Natras

Praha, Česká republika

Jak se vlna Omicron šířila Evropou, mnoho středoevropských zemí, jako je Německo a Rakousko, přijalo autoritářský obrat. Ale ne všechny. Česká republika sdílí hranice s Rakouskem a Německem, ale její reakce na Covid pod novou vládou zvolenou v říjnu se rychle liší od reakce jejích sousedů.

nová česká vláda Slíbil jsem, že zruším očkovací mandát minulého režimu pro osoby starší 60 let a vybraná povolání přesto, že ČR má nižší proočkovanost než Rakousko a Německo. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek lidi ujistil, že se „není třeba obávat sankcí“ vyplývajících z jejich proočkovanosti.

Mezitím se Česká republika dostala do mezinárodních titulků tím, že umožnila zdravotníkům s Covid-19 nadále docházet do práce v případech, kdy by služby nemohly fungovat jinak. Doktoři a sestry jsou pro to kvalifikovaní“Práce v karanténěZůstanou v izolaci, když nebudou v práci, ale povolení opustit své domovy je přijatelné, když to zdravotní systém nezvládne.

Podobné opatření bylo začátkem tohoto měsíce zavedeno ve Francii, ale česká „pracovní karanténa“ je nyní nabízena jako potenciální řešení širšího nedostatku pracovních sil souvisejícího s pandemií. Ministři také jednali o tom, aby hasiči, policisté, pracovníci v dopravě a další mohli chodit do práce, i když mají Covid. Postup je zatím schválen pouze pro zdravotnické pracovníky; Ale sílí volání po otevření karantény i pro další životně důležitá odvětví a ministr zdravotnictví Válek odmítl takový krok vyloučit.

Česká republika je proto jednou z prvních zemí, které uvažují o odstranění plošného požadavku „zůstat doma“ pro nakažené virem Covid. Koronavirem nakažené strojvůdce vlaků v pražském metru, řidiče autobusů v ulicích a policisty mohou v následujících měsících vidět. Ve skutečnosti je již zpochybňována logika otevírání pracovních karantén pouze pro zdravotnické pracovníky, protože zdravotníci ze své podstaty s větší pravděpodobností přijdou do kontaktu s ohroženými.

„I kdyby byla prodloužena ‚pracovní karanténa‘, většina Čechů se bude muset v případě nákazy Covidem stále izolovat. Omezené opatření by ale mohlo být prvním krokem k normalizaci návratu lidí nakažených virem Covid do každodenního života. Česká vláda opakovaně řekla, že země musí „Naučte se s tím žít„Covid – stanovisko potvrzené Válkovým nedávným prohlášením, že Očkování proti viru Covid by mělo fungovat podobně jako volitelné, cílené vakcíny proti chřipce budoucnosti.

Zdálo by se překvapivé, že by takový postoj zaujala země s jednou z nejvyšších úmrtností na covid na světě – úmrtností více než dvojnásobnou ve srovnání s Rakouskem. Zdá se však, že bylo dosaženo konsensu, že by se mělo upustit od dalších donucovacích opatření jako předpokladu konce éry pandemie.

Tyto naděje mohou být zavádějící, ale v poslední době se v české virové reakci dostávají do popředí ekonomické a politické úvahy. Česká ekonomika loni zasáhla, když její těžký zpracovatelský sektor trpěl nedostatkem dodávek, zatímco pražský turistický sektor ochromil nedostatek zahraničních návštěvníků. Nová vláda nechce, aby začátek její vlády provázela větší ekonomická katastrofa, než jaká se již stala.

Ať tak či onak, u nás v České republice vládne atmosféra optimismu. Snad se začne šířit i do zbytku Evropy.