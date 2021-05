Promítání českého filmového trháku na Drive-in – The Manila Times

Velvyslanectví České republiky s hrdostí uspořádalo promítání nového českého filmu „Ženy na útěku“ v SM Cinema Drive-In, Mall of Asia.

Na scéně je vidět zástupkyně vedoucího mise na českém velvyslanectví Jana Petrková, hlavní viceprezidentka SM Marketing Millie Dizon a generální konzul Issam Al-Debs z České republiky.

Syrská arabská republika, venezuelský velvyslanec Kabaya Rodriguez Gonzalez, Alice Vesperas, ředitelka Úřadu pro mezinárodní záležitosti na ministerstvu práce a zaměstnanosti, jeho dcera Diana, prezident společnosti Lexus Manila, Raymond Rodriguez a mimo jiné manželka Felicia.

Zvláštní přehlídka se konala v rámci oslav velvyslanectví 31. výročí Dne boje za svobodu a demokracii v České republice.

„Ženy na útěku“ jsou o ženě jménem Vera, která je odhodlána splnit poslední přání svého zesnulého manžela – zaběhat maraton. Ačkoli Vera nikdy v životě nepokryla míli, věří, že cíle může dosáhnout se svými třemi dcerami a propracovaným fitness plánem. Ale život, stejně jako rasa, může být plný překvapení. A co je nejdůležitější, zjistili, že to, co platí pro běh, platí také pro život – vytrvalost, i když se zdá, že cílová čára je daleko.