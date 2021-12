Islámský svět se spojil, aby pomohl Afghánistánu žijícímu v extrémní chudobě

Strašná varování vyzývala Spojené státy a další země, aby zmírnily sankce, včetně uvolnění více než 10 miliard dolarů ve finančních prostředcích zmrazených po převzetí Kábulu Talibanem 15. srpna.

Řečníci také vyzvali k rychlému otevření bankovního systému země a kolektivní pomoci s OSN a mezinárodními bankovními institucemi Afghánistánu. Pákistánský premiér Imran Khan směřoval své poznámky do Spojených států a vyzval Washington, aby upustil od předpokladů pro uvolnění tolik potřebných finančních prostředků a restartování bankovních systémů v Afghánistánu.

Zdá se, že Khan nabídl Talibanu, aby posunul hranice vzdělávání dívek, a vyzval svět, aby porozuměl „kulturní citlivosti“ a řekl, že lidská práva a práva žen znamenají v různých zemích různé věci. Další řečníci, včetně prezidenta OIC Husseina Ibrahima Taha, zdůraznili potřebu chránit lidská práva, zejména práva žen a dívek.

Úřadující ministr zahraničí nových vládců Talibanu Amir Khan Muttaki byl přítomen ve Velké síni pákistánského parlamentu, kde se sešly desítky ministrů zahraničí z mnoha z 57 zemí Organizace islámské konference.

„Toto shromáždění je o afghánském lidu,“ řekl pákistánský ministr zahraničí Shah Mahmood Qureshi a varoval, že bez okamžité pomoci by se Afghánistán zcela jistě rozpadl. To by mělo „vážné důsledky“, řekl, nejen pro afghánské životy ztracené hladem a nemocemi, ale rozhodně pro masový exodus Afghánců. Předpověděl, že se chaos rozšíří a umožní rozkvět terorismu a obchodu s drogami.

Martin Griffiths, náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a koordinátor krizové pomoci, varoval, že Afghánistán nepřežije pouze z darů. Vyzval dárcovské země, aby prokázaly flexibilitu a umožnily svým penězům platit platy ve veřejném sektoru a podporovaly „základní služby, jako je zdravotnictví, vzdělání, elektřina a živobytí, aby poskytly lidu Afghánistánu nějakou příležitost přežít letošní zimu a trochu povzbuzení“. Zůstat doma se svými rodinami.“

Kromě toho Griffiths řekl: „Potřebujeme konstruktivní jednání s de facto úřady, abychom si vyjasnili, co od sebe očekáváme.“

Dodal, že zhoršující se ekonomika Afghánistánu vyžaduje rozhodná a soucitná opatření, nebo „obávám se, že tento pád povede ke kolapsu celého lidu.“

Jak ceny rostou, řekl Griffiths, rodiny prostě nemají hotovost na každodenní nákupy, jako je jídlo a palivo. Náklady na pohonné hmoty vzrostly asi o 40 % a většina rodin utratí 80 % svých peněz jen na nákup potravin.

Přineslo to řadu strohých statistik.

Celosvětová chudoba může zasáhnout 97 % populace Afghánistánu. Varoval, že to může být další bezútěšná fáze. „Během jednoho roku byste mohli přijít o 30 % celého HDP Afghánistánu, zatímco nezaměstnanost mužů by se mohla zdvojnásobit na 29 procent.“

Příští rok podle něj OSN požádá o pomoc Afghánistánu ve výši 4,5 miliardy dolarů – jde o největší jednotlivou žádost o humanitární pomoc.

V tom, co vypadalo jako poselství delegaci Talibanu, Qureshi a další řečníci, včetně Taha, zdůraznili ochranu lidských práv, zejména práv žen a dívek.

V rozhovoru pro Associated Press minulý týden Mottaki řekl, že noví afghánští vládci jsou odhodláni vzdělávat dívky a ženy v pracovní síle.

Po čtyřech měsících vlády Talibanu však dívkám ve většině okresů není dovoleno navštěvovat střední školu, a přestože se ženy vrátily do zaměstnání ve velké části sektoru zdravotní péče, mnoha státním úřednicím bylo znemožněno chodit do práce.

Na druhou stranu, Qureshi řekl, že chce, aby summit skončil konkrétními řešeními, jak pomoci Afghánistánu a jeho lidu. Svolal summit k příslibu a poskytnutí pomoci Afghánistánu. Zvýšit investice na bilaterální úrovni nebo prostřednictvím OIC v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, technických a odborných dovedností; a ustavení skupiny odborníků z Organizace islámské konference, OSN, Islámské rozvojové banky a dalších, kteří mají pomoci Afghánistánu „přístup k legitimním bankovním službám a zmírnit vážné problémy s likviditou, kterým čelí afghánský lid“.

Vyzval také účastníky, aby se zaměřili na zajišťování potravin a investovali do budování kapacit v Afghánistánu pro boj proti terorismu a rostoucímu obchodu s drogami.

„Nakonec oslovil afghánské úřady, aby pomohly splnit očekávání mezinárodního společenství, zejména pokud jde o politické a sociální začlenění, dodržování lidských práv, zejména práv žen a dívek, a boj proti terorismu,“ uvedl. .