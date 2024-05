Fyzici tvrdí, že mohli ve vesmíru detekovat silnou závadu

„Jakmile dosáhnete Kosmické říše, platí podmínky.“

Einstein 2.0

Vědci objevili to, čemu říkají „kosmický glitch“ v gravitaci, což by mohlo pomoci vysvětlit podivné chování vesmíru v kosmickém měřítku.

Jak je podrobně popsáno v A Nový papír Publikoval v Journal of Cosmology and Astroparticle PhysicsTým z University of Waterloo a University of British Columbia v Kanadě předpokládají, že teorie obecné relativity Alberta Einsteina nemusí být dostatečná k vysvětlení… Expanze vesmíru se zrychlila.

„Einsteinův model gravitace byl nezbytný pro vše od teorie velkého třesku po zobrazování černých děr,“ řekl hlavní autor a postgraduální student matematické fyziky na University of Waterloo Robin Wein. Prohlášení o výzkumu. „Ale když se snažíme porozumět gravitaci na kosmické úrovni, na úrovni kup galaxií i mimo ni, narazíme na jasné rozpory s předpověďmi obecné teorie relativity.“

„Jako by gravitace samotná úplně přestala odpovídat Einsteinově teorii,“ dodal. „Tuto nesrovnalost nazýváme ‚kosmická závada‘: gravitace zeslábne asi o 1 % při řešení vzdáleností miliard světelných let.“

vada

V reakci na to tým přišel s novým modelem takové „závady“, která upravuje Einsteinovu teorii tak, aby tyto rozpory vyřešila.

„Přemýšlejte o tom jako o poznámce pod čarou k Einsteinově teorii,“ řekl Wen v prohlášení. „Jakmile dosáhnete Kosmické říše, platí podmínky.“

Je to jedno z možných řešení problému, nad kterým si astronomové a fyzici lámou hlavu po celá desetiletí.

„Před téměř stoletím astronomové zjistili, že se náš vesmír rozpíná,“ vysvětlil spoluautor a profesor astrofyziky z University of Waterloo Niesh Afshordi. „Čím dále jsou galaxie, tím rychleji se pohybují až do bodu, kdy se zdá, že se pohybují téměř rychlostí světla, maximální povolenou Einsteinovou teorií.“

„Naše zjištění naznačují, že na stejných měřítcích může být Einsteinova teorie také nedostatečná,“ dodal.

Podle Afshordiho je navrhovaná náprava „kosmické nerovnováhy“ pouze začátkem.

„Tento nový model může být jen prvním vodítkem v kosmické hádance, kterou začínáme rozluštit napříč prostorem a časem,“ řekl.

Více o rozpínání vesmíru: Fyzici naznačují, že vesmír je plný hmoty, která se pohybuje rychleji než světlo