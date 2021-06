Zapomeňte na ledničku Xbox Mini … vše je teď o Destiny

Horko po odhalení Xbox mini lednička Na konci týdne Bungie odhalila svůj záměr připojit se k Microsoftu na hardwarovém trhu. Představujeme Toaster Destiny!

Nyní k dispozici pro předobjednávku Bungie’s StoreOsudový pekáč je skutečná věc, která již existuje. Pokud jste se do vtipu nezapojili, design je založen na otravné pušce Destiny 2 Exotic Fusion Rifle, Jötunn – mnoho Guardians ji vtipně označuje jako „toustovač“. A teď vlastně on je toustovač. Divoký.

Může to znít divně, ale Bungie zůstává věrný svému slovu poté, co vyzval fanoušky, aby v loňském roce vyzvedli peníze. „V červnu 2020 komunita Destiny získala více než 800 000 $ pro dětskou výzkumnou nemocnici St. Jude během živého přenosu Bungie na podporu výstavy Gaming Community Exposition (GCX),“ vysvětluje výpis v obchodě. “Během živého vysílání Bungie oznámil, že pokud dosáhneme 777 777,77 $, zvážíme zavedení oficiální toustovače Destiny.”

Za 84,99 $ to rozhodně není nejlevnější toustovač, jaký kdy budete vlastnit, ačkoli kdyby existoval lepší způsob, jak spojit lásku k mini muffinům s vášní pro osud, ještě jsme to neviděli. 10% ze zisku půjde do dětské výzkumné nemocnice St. Jude a strážci, kteří se chtějí zahřát, se mohou také těšit na bezplatný sendvičový stánek s toustovačem a exkluzivní herní logo Burnt Edges. Podívejte se také, co dělá!

Co se stane příště? Možná mikrovlnná kola? Možná myčka Cuphead? Sdílejte níže své předpovědi o budoucnosti hardwaru s příchutí her!