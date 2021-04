Německo ruší kontroly na vnitřních hranicích s Českou republikou

Německé úřady se rozhodly po dočasném seznámení s občany České republiky s omezením šíření COVID-19 uprostřed třetí vlny epidemie zvýšit domácí hraniční kontroly.

Podle SchengenVizainfo.com nové rozhodnutí vstoupilo v platnost 14. dubna.

„Vzhledem k nízkému počtu epidemií v České republice můžeme ukončit hraniční omezení a přejít k vážnějšímu hledání závojů za účelem prosazení vstupních pravidel. Vždy jsem říkal, že hraniční kontroly by měly být poslední možností ve středu Evropy.“ Německý ministr vnitra Horst Seehofer oznámil nové rozhodnutí.

Německá vláda rozhodla 14. února o zavedení kontrol na vnitřních hranicích pro Českou republiku, které byly následně prodlouženy do 14. dubna.

Kromě vyloučení aktivit pro Českou republiku umožňuje Německo návštěvníkům:

Členské státy EU

Schengenský prostor Související země: Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko

Třetí země: Austrálie, Nový Zéland, Singapur, Jižní Korea a Thajsko

Na druhou stranu Německo v současné době zakazuje vstup do všech zemí, kde jsou rozšířené mutace COVID-19. Železniční a letecké společnosti proto nesmějí brát jednotlivce z těchto zemí do Německa.

Osoby s povolením k pobytu v Německu nebo osoby, které přestupují pouze v přepravní oblasti, jsou však z těchto omezení osvobozeny.

Podle ministerstva zahraničních věcí budou od 30. března 2021 všechny osoby vstupující do Německa letecky povinny předložit negativní test COVID-19 nepřesahující 48 hodin. Tato pravidla platí pro všechny země a všechny osoby překračující hranice do Německa. Osoby mladší šesti let a členové posádky jsou od těchto činností osvobozeni.

Cestující, kteří se vracejí ze země s vysokým rizikem po pobytu déle než deset dní, podléhají po vstupu do země desetidenní době izolace. Dobu izolace lze však zkrátit, pokud je pátý den předložen negativní výsledek testu na koronový virus.

Na každého, kdo se vrací do Německa ze země, která zahrnuje Botswanu, Brazílii, Svazijsko, Francii, Lesotho, Malawi, Mozambik, Zambie, Zimbabwe a Jižní Afriku, platí přísná pravidla.

Všechny osoby vstupující z jedné z nich se musí zaregistrovat digitálně, do 48 hodin předložit negativní výsledek testu COVID-19 a poté před odjezdem vydat lékařské potvrzení. Pokud se jim nepodaří získat negativní výsledek zkoušky před odletem, mohou dopravci provést test.