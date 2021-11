Rangers: Co řekl tisk v Holandsku a v České republice o úspěšném představení Giovanniho von Bronkhorsta

Vzhledem k tomu, že nový manažer Rangers Giovanni vn Bronckhorst debutoval ve Skotsku, jeho příznivci v jeho holandské domovině bedlivě sledovali, jak bude bývalý vítěz šampionátu Feyenoord vypadat jen několik dní poté, co převzal kontrolu nad skotskými mistry.

Prosím registrujte se Do našeho fotbalového zpravodaje

Prosím registrujte se Do našeho fotbalového zpravodaje

Vítězství se odvetilo Praze 1:0 v Česku. …Nešlo to ale přes palubu,“ řekl s tím, že během zápasu nebyly žádné známky pádu na hřišti nebo mimo něj.

„Udělal to, co chtěl hráč zmizet ze hřiště. Za 49 minut se diváci po špatné obraně prolomili doprava. Situaci řešil konstruktivně, ale zvolil bláznivou a nebezpečnou variantu.“

To umožnilo Morelosovi bez problémů zamířit k druhému a klíčovému gólu, což zajistilo, že Rangers nebudou moci být chyceni Spartou, a to ani v žebříčku head-to-head.

„Je to asi to nejhorší, co se na hřišti může stát. pořad iSport.cz.