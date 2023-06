Česká republika podporuje urychlený vstup Ukrajiny do NATO

Senát ČR schválil usnesení o přípravě summitu NATO ve Vilniusu. Členové parlamentu podporováno Vstup Ukrajiny do Aliance co nejdříve.

„Ukrajina prokazuje připravenost a odhodlání bránit euroatlantické hodnoty. [and] Ukrajinské ozbrojené síly budou po konfliktu nejzkušenější armádou v Evropě. …Vstup Ukrajiny do NATO významně posílí vojenské schopnosti aliance a posílí udržitelný mír při zachování mezinárodního pořádku založeného na pravidlech a předpisech OSN,“ stojí v rezoluci.

Čeští senátoři vyzvali vládu, aby na červencovém summitu zahájila debatu o jasné cestě ke vstupu Ukrajiny do NATO. Kromě toho republika poskytuje Ukrajině a jejím spojencům výcvik ukrajinské armády, zbraní a dalšího vojenského materiálu.

Evropský kongres Ukrajinců rozhodnutí České republiky uvítal. „To je rozhodně pozitivní zpráva. … Vidíme také uznání takové podpory [of the Czech Republic] Generální tajemník Stoltenberg a země NATO. Realizace usnesení je přitom nemožná bez podpory obce [of the Czech Republic]Stejně jako Ukrajinci v zahraničí,“ řekl Boden Rajinek, předseda Evropského kongresu Ukrajinců.

Dmytro Kuleba, ministr zahraničních věcí Ukrajiny Děkuji České republice za její podporu. „Moment pro Ukrajinu učinit krok směrem ke členství na summitu ve Vilniusu se nadále buduje a my jsme za to vděční. [Senate Speaker] Miloši Vystrchylovi a českým senátorům za jejich postup,“ napsal ministr zahraničí.

Na červencovém summitu NATO Ukrajina očekává pozvání do Severoatlantické aliance Volodymyra Zelenského. prohlásil Bylo to předchozí den. „Na summitu NATO ve Vilniusu letos v létě Ukrajina potřebuje jasnou výzvu ke členství a bezpečnostní záruky na cestě ke členství. Potřebujeme také jasné kladné rozhodnutí o členství Ukrajiny v EU,“ řekl ukrajinský prezident.