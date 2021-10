Prase z Halo Infinite je malá bugina • Eurogamer.net

Tento víkend si užívám hru Halo Infinite’s Big Team Battle. Rovněž si užívám sledování hloupých chyb, které se objevily v technickém náhledu střelce.

Než budu pokračovat, rád bych zdůraznil, že Halo Infinite funguje skvěle na mém Xbox Series S a že všechny mé hry neobsahují chyby a chyby. Ale právě jsem musel zakrýt tuto konkrétní chybu, protože je to tak roztomilé. a vtipný.

Podívejte se, jak si vedou všechny verze testu pro více hráčů Halo Infinite, na základě ukázky z minulého víkendu.

Právě teď je ve hře podivná chyba, která podle všeho zmenšuje některá vozidla na dětskou velikost. opravdu.

Zde je několik příkladů, které se objevily od minulého víkendu, počínaje prasátkem. Halo Kart, někdo?

WARTHOG MALÝ VELMI MALÝ VELMI MALÝ pic.twitter.com/NNjD4Xx6dj – Tady (@imElykOnTwitch) 27. září 2021

redditor M Jared Dostal jsem chybu „Prasátko“ a poslal jsem níže dva obrázky. A oni řekli: „Všichni jsme se tak dobře smáli! Kdyby to bylo k dispozici ve vlastních hrách, byla by to úplná zábava.“

Tady je roztomilá malá fretka.

Brnění úleva z r / ahoj Tento obsah je hostován na externí platformě, která jej zobrazí pouze v případě, že přijmete soubory cookie cílení. Chcete -li je zobrazit, povolte soubory cookie.

Pak je tu toto veselé video s dětským sparťanským překvapením, které se chystá na zápas pro více hráčů. Je to stejný hmyz, který se šíří jako virus? Může za to Cortana?

oh baby záchrana

z r / ahoj Tento obsah je hostován na externí platformě, která jej zobrazí pouze v případě, že přijmete soubory cookie cílení. Chcete -li je zobrazit, povolte soubory cookie.

Je to samozřejmě neškodná chyba a jsem si jist, že ji 343 prolomí, než Halo Infinite vydá v prosinci. Do té doby dávejte pozor – venku byste mohli narazit na prase.