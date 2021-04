Spuštění vesmírné stanice: Ruští astronauti a astronauti NASA opouštějí Zemi v pátek

Ruský kosmonauti Roskosmos Oleg Nowitzki a Piotr Dubrov a astronaut NASA Mark Vandy V pátek úspěšně vystartoval na vesmírnou stanici z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu.

Spuštění bylo vysíláno živě na televizním kanálu NASA a webová stránka, S plánovaným startem v 3:42 ET. Distanční vložky v první, druhé a třetí fázi byly hladké, takže kosmická loď mohla volně létat se solárním polem a nasazenými anténami.

Nová posádka zakotví na stanici v 7:07 ET a brány mezi kosmickou lodí Sojuz a stanicí se otevřou kolem 9:00 ET. Vysílá se také živé dokování a příjezd.

Tento rychlý let na vesmírnou stanici, který zahrnuje dvě oběžné dráhy Země a téměř tři hodiny času cestování, je s laskavým svolením nové kosmické lodi Sojuz MS-18.

Jejich příjezd přinese celkový počet členů posádky na stanici 10 obyvatelům.

Astronauti na vesmírné stanici se připravovali na novou posádku vytvořením dalších spánkových stanic a uvolněním přístavů.

Ruští astronauti Sergey Rijikov a Sergey Kud-Svershkov spolu s astronautkou NASA Kate Robins nedávno přesunuli kapsli Sojuz MS-17 ze svého přístavu, aby uvolnili cestu nejnovější posádce vypuštěné z Bajkonuru.

Ryzhikov, Kud-Sverchkov a Rubins dorazili na vesmírnou stanici v kapsli Sojuz po startu z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu v říjnu.

Členové posádky vyzvedli svou kosmickou loď z modulu Rassvet, který má port obrácený k Zemi, a v březnu ji odvezli do dokovacího portu Poisk, který čelí vesmíru. To vedlo k uvolnění portu modulu Rassvet pro novou posádku a jejich kosmickou loď Sojuz MS-18.

Robins, Regikov a Sverhkov Code se vrátí na Zemi na kosmické lodi Sojuz MS-17 17. dubna.

Po spuštění posádky se vrátí také historičtí členové NASA SpaceX Crew-1, včetně astronautů NASA Victor Glover Jr., Mike Hopkins, Shannon Walker a astronaut Japonské agentury pro průzkum kosmonautiky Soishi Noguchi, který v listopadu odstřelil ze Spojených států na vesmírnou stanici. – 2 příští měsíc.

Tato druhá rotace využívající kosmickou loď NASA-SpaceX Crew Dragon bude zahrnovat astronauty NASA Shane Kimbro a Megan MacArthur, astronauta Japonské agentury pro průzkum kosmonautiky Akihiko Hoshida a astronauta Evropské kosmické agentury Thomase Pesqueta.

Posádka 2, kterou lze vypustit 22. dubna, se připojí k posádce 1 na vesmírné stanici před návratem posádky 1 na Zemi.

Toto je druhý vesmírný let Vandi, který je třetím Novitskym a třetím kosmickým letem Dubrovníku.

Vande Hei byl vybrán jako astronaut v roce 2009 a měl první vesmírný letový test na vesmírné stanici od září 2017 do února 2018. Během 168 dnů na palubě provedl Vande Hei čtyři výstupy do vesmíru. Tentokrát bude Vande Hei a jeho posádka pracovat na několika studiích, včetně studií o Alzheimerově chorobě a přenosných ultrazvukových zařízeních.

Vandiho let je na palubě kosmické lodi Sojuz v rámci smlouvy se společností Axiom Space of Houston. Výměnou by NASA v zásadě poskytla místo v budoucím komerčním startu kosmické lodi v roce 2023 pro člena posádky vesmírné stanice, který není NASA.

Zatímco NASA spolupracuje s Boeingem a SpaceX na zajištění bezpečné přepravy posádky na vesmírnou stanici a z ní pomocí vypouštěcích operací se sídlem v USA, jedno místo na lodi Sojuz znamená, že na palubě bude vždy alespoň jeden americký člen posádky. stanice.

Byl vypuštěn pouhé tři dny před 60. výročím vypuštění astronauta Jurije Gagarina jako prvního člověka ve vesmíru a 40. výročí vypuštění prvního raketoplánu NASA.

Přihlaste se k odběru zpravodaje Wonder Theory pro CNN: Přihlaste se k odběru a prozkoumejte vesmír pomocí týdenních zpráv o fascinujících objevech, vědeckém pokroku a dalších.