Proč bude úplné zatmění Slunce v dubnu ve Spojených státech historickou událostí?

Když 8. dubna Měsíc přejde před Sluncem, části Severní Ameriky se ponoří do tmy, což značí vzácný nebeský jev, který se nevrátí po desetiletí.

Úplné zatmění Slunce nastane, když Měsíc projde mezi Sluncem a Zemí a na krátkou dobu zcela zablokuje sluneční tvář. Podle NASA.

„Když je sluneční kotouč zcela pokryt Měsícem, denní světlo se během několika sekund náhle změní z jasného slunečního světla na velmi zvláštní soumrak,“ říká Fred Espenak, bývalý astrofyzik z Goddard Space Flight Center NASA a autor knihy The Road Atlas of. Planeta Země. . „Úplné zatmění Slunce v roce 2024,“ uvedl ABC News.

Brendan MacDiarmid – Reuters

„Dostatečně se stmívá, aby bylo možné vidět jasné hvězdy a planety, takže je to velmi vzrušující a velmi úžasné,“ řekl Espenak. „Většina lidí má velmi viscerální reakci na to, že vidí úplné zatmění.“

Poslední úplné zatmění Slunce v Americe bylo v srpnu 2017, ale sedmiletý rozdíl mezi těmito dvěma zatměními je podle Espinaka „klamný“.

„Když se podíváte zpět před rok 2017, poslední rok byl 1979,“ řekl Espenak. „Takže je trochu klamné, že k těmto dvěma zatměním došlo během sedmi let od sebe.“

Alberto Bozzola/LightRocket přes Getty Images

K dalšímu úplnému zatmění Slunce v sousedních Spojených státech dojde až v srpnu 2044 v Montaně a Severní Dakotě a další zatmění od pobřeží k pobřeží je naplánováno na rok 2045. Podle NASA.

Relativně řečeno, úplné zatmění Slunce v roce 2024 je „lepší“ než v roce 2017, protože celková dráha je asi o 60 % širší a doba trvání zatmění je asi o 60 % delší, podle Espenaka, který vysvětlil, že některá místa na trase budou vidět až čtyři a půl minuty zatmění.

Dráha měsíčního stínu po zemském povrchu se nazývá dráha totality a pro zobrazení úplného zatmění Slunce z 8. dubna se diváci musí nacházet v trase široké 115 mil.

Ve Spojených státech začíná cesta úplného zatmění v Texasu a povede přes Oklahomu, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indianu, Ohio, Pensylvánii, New York, Vermont, New Hampshire a Maine. Malé části Tennessee a Michiganu budou také svědky úplného zatmění Slunce. Podle NASA.

Vzhledem k tomu, že dubnové úplné zatmění Slunce bude poslední svého druhu, ke kterému dojde v Severní Americe za 20 let, očekává se, že půjde o největší hromadnou cestovní událost ve Spojených státech v roce 2024, Michael Zeller, odborný kartograf na zatmění Slunce, řekl ABC News.

Zeller přirovnal cestování v den zatmění k „50 simultánním Super Bowlům po celé zemi,“ uvedl, že se očekává, že se na něj vydají čtyři miliony lidí.

„Když se podíváte na počet lidí, o kterých se očekává, že dorazí na cestu úplného zatmění Slunce, odhadujeme, že tato čísla jsou zhruba ekvivalentní 50 simultánním Super Bowlům po celé zemi, od Texasu po Maine,“ řekl.

V očekávání historického zatmění se malý okres v Texasu připravuje na výjimečný stav kvůli obrovskému počtu očekávaných turistů

V únoru vydal soudce okresu Bell David Blackburn prohlášení o místní katastrofě, v němž uvedl, že se očekává, že 400 000 turistů v okrese se zdvojnásobí.

Mike Gonzalez/Anadolu prostřednictvím Getty Images, FILE

Texas je hlavním místem, kam lovci zatmění cestují, protože je v cestě totality a má nejlepší šance na jasnou oblohu v den zatmění, řekl Zeller.

„Chcete být co nejdelší dobu uprostřed jízdního pruhu,“ vysvětlil Zeller. „Pokud máte na trati v Texasu přítele nebo příbuzného a na trati je 12 milionů Texasanů, měli byste jít sem, protože tam je nejlepší předpověď počasí.“

Od desítky let trvající vzácnosti zatmění až po jeho ohromující trvání a cestu, 8. duben představuje vzrušující příležitost, kterou by si podle Espinaka pozorovatelé oblohy neměli nechat ujít.

„Myslím, že vidět úplné zatmění by mělo být na seznamu přání každého a příští duben je jen zlatá příležitost,“ řekl Espenak. „Je to úžasná událost, na kterou budou lidé vzpomínat do konce života. O úplném zatmění, které viděli v dubnu 2024, budou vyprávět svým vnoučatům, pokud se jim podaří dostat se na cestu totality a užít si pěkné počasí.“

„Takže přeji všem jasné nebe příští duben,“ dodal Espenak.