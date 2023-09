Divitz – Novinky – Čeští hodnostáři cestují do Nebrasky, aby oslavili 30. výročí partnerství

Lincoln, Neb. – Třicet let po prvním navázání jedné z původních a nejunikátnějších spoluprací v Programu státního partnerství Národní gardy oslavili příslušníci AČR a zástupci Národní gardy Nebrasky a Texasu své současné partnerství. během zhruba týdenní oslavy v Lincolnu, Nebraska, 23.–27. srpna 2023.

Během Independence Guardians Airshow se přibližně 100 českých hodnostářů zastupujících AČR, Ministerstvo obrany ČR, Velvyslanectví ČR ve Washingtonu a Senát ČR zúčastnilo pětidenního cyklu různých ceremonií, koncertů a jednání. Nejen, že oslavíte 30 let spolupráce, ale také nastavíte budoucnost pro další partnerství v programu státního partnerství Národní gardy (SPP), který spojuje armádu národa se dvěma zúčastněnými státními organizacemi Národní gardy.

SPP se vyvinul z rozhodnutí evropského velitelství USA z roku 1991 o vytvoření programu Joint Liaison Team s vojáky a letci v záloze v oblasti Baltského moře. Návrh Úřadu národní gardy spojil státy USA se třemi zeměmi bývalého sovětského bloku a zrodil se SPP, který se stal klíčovým nástrojem americké obranné spolupráce, usnadnil spolupráci ve všech aspektech mezinárodních civilně-vojenských záležitostí a povzbudil k tomu lidi. Vztahy na státní úrovni.

Prostřednictvím SPP provádí Národní garda vojenské a vojenské střety na podporu cílů obranné bezpečnosti, ale také využívá celospolečenské vztahy a schopnosti k usnadnění širší komunikace a paralelních zapojení zahrnujících vojenskou, vládní, ekonomickou a sociální sféru. .

Dnes existuje více než 88 partnerství se 100 zeměmi po celém světě.

Podle vedoucích představitelů těchto tří organizací začalo partnerství mezi AČR a Národní gardou Nebrasky a Texasu v roce 1993 s cílem pomoci České republice stát se členem NATO po skončení studené války. , stojí i dnes na pevné zemi.

„Během tohoto třicetiletého partnerství s Nebraskou i Texasem jsme jako armáda velmi těžili,“ řekl šéf české obrany generálporučík Karel Řehka. „Pomohlo nám to přeměnit se ze socialistického typu branné armády na moderní, profesionální armádu demokratického státu.“

Při svém prvním angažmá ve Státním programu partnerství v roce 1994 Rehka uvedl, že v důsledku této spolupráce se AČR rozrostly v plnohodnotné partnery v NATO a jsou připraveny spolupracovat se svými partnery kdykoli a kdekoli.

„Toto partnerství se vyplácí,“ řekl Rehka. „Můžeme to vrátit na bojiště, když to bude potřeba.“

To je zvláště důležité v dnešním mezinárodním klimatu, uvedl František Šulc, 1. náměstek ministra obrany ČR.

„Je to 30 let spolupráce a učení se jeden od druhého a přátelství,“ řekl Sulk na slavnostním zahájení Airshow Guards of Independence 24. srpna. „Třicet let bylo vzájemně obohacujících…a bude stejných i v nadcházejících letech.“

„Jsme spojenci.“ Stojíme bok po boku v dobách, kdy zlo chce vládnout svobodě a demokracii,“ řekl. „Je to téměř 22 let, co teroristé zbaběle a úmyslně zaútočili na Spojené státy a Česká republika stála stranou jako její americký spojenec. Čeští vojáci byli vysláni do Afghánistánu a Iráku… a někteří z nich přišli o život.

„(Dnes) společně pomáháme Ukrajině proti ruské agresi,“ řekl.

Během téměř týdenní oslavy se čeští příslušníci účastnili ukázek padáků na letecké přehlídce, pořádali setkání s příslušníky Národní gardy v Nebrasce a pořádali koncerty a ukázky výcviku přesnosti v Lincolnu a Wilburu v Nebrasce. Amerika.“

Právě tyto významné kulturní vazby na Českou republiku – Nebraska má v přepočtu na obyvatele nejvyšší počet obyvatel s vazbami na Československo v Americe konce 19. století – hrály významnou roli v Nebrasce a Texasu. Ke shodě s Českou republikou.

Je to také trvalý zdroj síly pro vztah, který se nadále vyvíjí v nové mise a iniciativy, říkají vůdci Národní gardy v Texasu a Nebrasce.

„Ty roky později nás přivádějí k dnešku a oslavě 30 let partnerství,“ řekl Brig. Gen. Camacho, zástupce pobočníka texaské národní gardy General-Air. Podle Camacha byl vztah SPP pro tyto tři organizace a svět velmi přínosný.

„Způsob, jakým udržujeme mír, je prostřednictvím našich spojenců,“ řekl s tím, že členové Národní gardy v Texasu a Nebrasce se těší na dalších 30 let spolupráce. Stejně jako na pomoc.

Brig. generál Craig Strong, generální pobočník Národní gardy v Nebrasce, souhlasil.

„Americko-české partnerství je silné a bude jen sílit,“ řekl Strong a dodal, že práce, která se odehrála a pokračuje během výměn a operací mezi Českou republikou a Nebraskou a Texasem, pomohla USA pokračovat. Rozvíjejte dovednosti nezbytné pro úspěšnou spolupráci s mnoha mezinárodními spojenci.

„Vím, že když půjdu do války a uvidím českou vlajku, jsem si jistý, že si budeme navzájem zády,“ dodal Strong. „To znamená hodně.“

