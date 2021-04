České školy a obchody otevírají své dveře po dlouhém uzavření kvůli koronaviru

Školy, knihovny, zoologické zahrady a některé obchody se v České republice znovu otevřely v pondělí, měsíce poté, co se koronavirus uzavřel v jedné z nejvíce postižených zemí na světě. Šestiměsíční výjimečný stav vypršel o půlnoci, což zrušilo omezení pohybu, včetně nočních zákazů vycházení a zákazů nepodstatného cestování mezi regiony.

Děti ve školce a ročnících 1-5 jsou zpět ve škole, většinou na základě týdenního střídání. Žáci by měli provádět test výtěru z nosu dvakrát týdně. „Těmto malým dětem je velmi zřejmé, když nejsou ve škole,“ řekl otec Rudolf Zurek, když doprovázel svou dceru do školy v Praze. „To je dobré a já jen doufám, že to bude pokračovat, a za měsíc se to neobrátí a děti se vrátí do svých domovů.“

Ministerstvo zdravotnictví v neděli ohlásilo 976 nových případů koronaviru, což je nejnižší denní počet od září. Sedmidenní průměr klesl pod 4 000, což je ve srovnání s většinou zemí Evropské unie stále vysoké, ale pokles z více než 12 000 na začátku března, kdy byla zavedena nejtvrdší uzávěrka. Vleklé zablokování, stejně jako posuny ve vládní politice, mnoho Čechů vyčerpaly, zatímco vláda v minulosti připustila, že dveře otevírá velmi rychle.

Vláda minulý týden uvedla, že konec výjimečného stavu znamená, že zákaz schůzek více než dvou lidí doma i v zahraničí bude změněn na 10 doma a 20 venku. Ale poté, co skupina odborníků varovala před přeháněním, nový ministr zdravotnictví – čtvrtý od září – o víkendu prohlásil, že ke změně nedojde, což vyvolalo příval kritiky včetně právních odvolání.

Mnoho lidí ignoruje zákaz shromažďování a konzumaci alkoholu na veřejných místech. Parky v Praze byly minulý víkend zaplněny během slunečného období. Vláda nechala od října mimo základní obchody, restaurace a sportovní a zábavní centra zavřená, s výjimkou krátkého opětovného otevření v prosinci, a ta rychle ustoupila.

Země s 10,7 miliony hlásila 1,58 milionu případů COVID-19 od začátku pandemie v březnu 2020 a úmrtí se blíží 28 000, což je podle našeho světa v datech nejvyšší míra na obyvatele na světě.

(Tento příběh nebyl editován zaměstnanci Devdiscourse a automaticky generován ze sdíleného zdroje.)