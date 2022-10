Solventnost bank je klíčem ke stanovisku ECB k navrhované španělské dani

od Jesúse Aguada

MADRID (Reuters) – Guvernéři Evropské centrální banky v pondělí uvedli, že Evropská centrální banka může vydat nezávazné stanovisko k navrhované dani pro španělské banky v následujících dnech či týdnech poté, co vyhodnotí její dopad na solventnost sektoru.

V červenci španělská vládnoucí levicová koalice předložila parlamentu návrh zákona o zavedení dočasné daně pro banky s cílem získat do roku 2024 3 miliardy eur (2,93 miliardy dolarů).

Viceprezident Evropské centrální banky Luis de Guindos uvedl, že centrální banka dala dohromady tým expertů z oblastí, jako je dohled, finanční stabilita, ekonomika a měnová politika, aby si vytvořili názor.

„V nadcházejících dnech nebo týdnech se možná dočkáme nezávazného stanoviska,“ řekl de Guindos na finanční akci.

Přestože De Guindos v pondělí nenaznačil, jak by se stanovisko expertů ECB mělo řídit, nedávno uvedl, že bankovní daň by mohla mít negativní dopady na sektor a mohla by poškodit jeho finanční schopnosti.

Guvernér španělské centrální banky Pablo Hernandez de Cos na samostatné akci řekl španělským zákonodárcům, že hodnocení ECB se zaměří na dvě otázky: do jaké míry ovlivňuje transmisní mechanismus měnové politiky a do jaké míry může mít dopad na solventnost bank. sekce.

De Cos, který je také členem Rady guvernérů Evropské centrální banky, uvedl, že v podobných případech byly identifikovány některé negativní aspekty týkající se solventnosti.

V červenci de Cos řekl, že není snadné zavést daň, která nakonec neovlivní úvěr. Daň bude zahrnovat poplatek 4,8 % z čistého úrokového výnosu bank a čisté provize.

Nejvyšší manažeři španělských bank, včetně Santander a BBVA, uvedli, že navrhovaná daň přímo poškodí ziskovost bank a také naruší hospodářskou soutěž, protože daň se zaměřuje na banky s obratem nad 800 milionů eur.

(1 dolar = 1,0255 eur)

