Rosamund Pike přiznává, že je „příliš daleko“ od domova poté, co se po Brexitu přestěhoval do Prahy | Novinky celebrit | Showbyznys a televize

Kolo času: Rosamund Pike hvězdy v traileru

Rosamund hraje v původním seriálu Amazon The Wheel of Time, který lze ode dneška streamovat na Amazon Prime. Série založená na sérii knih Roberta Jordana zobrazuje svět, kde existuje magie, ale do které mají přístup jen někteří. Žena jménem Moiraine, kterou hraje Rosamund, se seznámí s pěti mladými muži a ženami a začne nebezpečnou cestu, která se táhne napříč světem.