Kdy přesně Apple vydá iPhone 15 a iPhone 15 Pro

David Phelan

Je téměř jistě jen otázkou týdnů, kdy Apple uspořádá svou největší speciální událost roku, kde se očekává, že odhalí spoustu nových produktů, včetně čtyř nových iPhonů, dvou nových Apple Watch a možná i iPadu nebo dvou. Takže, kdy to bude, ptáte se. Zde je vaše odpověď.

bude září

Nedělám si srandu, slyším tě říkat. Máte pravdu, vždy je září a je to od uvedení iPhonu 15 v září 2012, s jedinou výjimkou roku 2020, kdy na svět zaklepal Covid. I tehdy byl Apple jen pár týdnů pozadu, série iPhone 12 se dostala na pulty od října téhož roku.

Vystavte a poté uvolněte

To je normální plán a běžně to znamená oznámení jednoho dne, po kterém následuje vydání o méně než dva týdny později. Mezi oznámením a datem prodeje často uplyne 11 dní, i když se to může lišit v závislosti na dni v týdnu, kdy Apple zařízení představí.

Neexistuje žádný náznak hardwarového zpoždění pro tento rok, takže září je pravděpodobně favorit. Ale kdy přesně?

Úterý je oblíbený pro zvláštní příležitosti

Je to obvykle proto, že Apple rád létá s hosty a tiskne své vlastní události, a pokud je oznámení v pondělí, zaměstnanci nebo tisk budou muset přiletět například v neděli. Samozřejmě byly roky, kdy se žádná živá událost nekonala, takže tento faktor neplatil.

Protože však Apple v posledních několika letech přijal hybridní systém událostí, kdy živé publikum sleduje převážně nahranou prezentaci, řekl bych, že se to stane v září, takže platí pravidlo úterý.

Pokud týden nezačíná Svátkem práce

Ano, to je ta druhá vráska. Vždy událost Apple iPhone v roce bez Covid – vždy! – V prvním nebo druhém týdnu září. Letos to znamená úterý 5. září nebo úterý 12. září, kromě pondělí 4. září je svátek práce. Apple nemá rád osádku nebo hádání o státním svátku víc než o víkendu, takže 5. září je no-go.

Pokud by to bylo tento týden, akce by byla ve středu 6. září místo v úterý. Tím se iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max uvede do prodeje v pátek 15. září.

Pokud je to následující týden, oznámení proběhne v úterý 12. září, přičemž telefony dorazí do obchodů v pátek 22. září.

Tak co to je?

Ano, fér, měl bys to vědět. Za prvé, čas bude 10:00 PT, protože speciální akce vždy začínají v 10:00 místního času a věřím, že tato akce bude v divadle Steva Jobse v Cupertinu.

Pokud jde o datum, je to tak: Minulý rok byly chytré peníze oznámeny v úterý 13. září. Analytici, úniky, všichni si v tu chvíli mysleli, že bude. Ale před týdnem nebo dvěma se pověsti změnily. Zdálo se, že Apple byl připraven předem. Oznámení bylo skutečně ve středu 7. září (Svátek práce připadl na pondělí 5. září) a telefony se začaly prodávat v pátek 16. září.

Analytik Jeff Pu na začátku roku tvrdil, že se telefony začnou prodávat 23. září. Toto je sobota a iPhony dorazí do maloobchodu vždy v pátek, takže datum by bylo 22. září.

Ale vystrčím krk a řeknu, že Apple nebude čekat další týden, pokud to nebude nezbytně nutné, ale místo toho uspořádá svou vlastní akci 6. září, přičemž iPhone se začne prodávat v pátek 15. září.

Věci jsou v tuto chvíli samozřejmě stále plynulé, ale ať tak či onak, máme jen týdny čekat.