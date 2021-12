Počet nakažených koronavirem je v České republice rekordní

České ministerstvo zdravotnictví v sobotu uvedlo, že míra nákazy koronavirem v České republice již podruhé tento týden dosáhla nového rekordu.

A oznámila, že denní mýtné v pátek vyskočilo na 22 936, což je téměř o 500 více než předchozí rekord stanovený v úterý.

Míra infekce v zemi za posledních sedm dní vzrostla na 929 nových případů na 100 000 obyvatel.

Ve znepokojivém gestu ministerstvo uvedlo, že ve čtvrtek zemřelo 110 lidí, přičemž denní počet obětí poprvé od dubna přesáhl 100.

Vláda schválila nová omezení, která mají čelit nárůstu, zaměřená na neočkované ve snaze zvýšit proočkovanost pod průměr EU.

Většina neočkovaných lidí nebude od pondělí smět vykazovat negativní testy na koronavirus na veřejné akce, do barů a restaurací, do kadeřnictví, muzeí a podobných zařízení nebo do hotelů.

Nárok budou mít stále pouze lidé, kteří byli očkováni nebo se uzdravili z COVID-19.

Celkově země s 10,7 miliony obyvatel zaznamenala téměř 2 miliony případů s 3 2005 úmrtími.

———

