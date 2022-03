Vynalézavost vrtulníku Mars zasáhne let číslo 23 a nelze jej zastavit

Malá helikoptéra Ingenuity Mars pokračuje během svých letů v provozu a předčí všechna očekávání. Původně byl vrtulník naplánován pouze na pět letů k Rudé planetě, nedávno dokončil svůj 23. let a stále běží. Kreativita je na cestě k setkání se svým vytrvalým roverským společníkem a v budoucnu pomůže misi roveru hledat důkazy o starověkém životě na Marsu zkoumáním příjezdových cest a objektů vědeckého zájmu.

Laboratoř Jet Propulsion Laboratory NASA napsala o nedávném úspěchu „23 letů a stále přibývají!“ Cvrlikání. #MarsHelicopter úspěšně dokončil svůj 23. let. Přeletěl 358 metrů za 129,1 sekund. Data z Ingenuity v nové oblasti, do které tým NASAPersevere míří, pomohou najít potenciální vědecké cíle.“

Vytrvalý rover je na cestě do delty u kráteru Jezero. Před miliony let bylo v deltě spousta vody, která by byla teplá a mělká, takže z ní bylo ideální místo pro vznik života. Pokud by na Marsu existoval život, delta by pravděpodobně byla místem, které by se dalo rozvíjet. Navíc, geologické složení delty znamená, že bude také dobrá při zachování známek života. takže to je Nejlepší místo, které jsme našli Na Marsu ještě hledat důkazy života.

Creativity Helicopter může pomoci vytrvat ve svém poslání tím, že se bude těšit na trasy jízdy. Rover se pohybuje poměrně pomalu, protože se musí pohybovat velmi opatrně, aby se vyhnul kamenům a jiným překážkám, které by ho mohly poškodit a snížit jeho životnost. Mít budoucího průzkumníka IQ může pomoci vytrvat, pohybovat se rychleji a vyhýbat se nebezpečí. Kreativita může také stanovit zajímavé cíle pro vytrvalost k podrobnějšímu zkoumání.

vynalézavost v poslední době Jeho mise byla prodloužena Až do září, aby jí pomohla vytrvat ve vědeckých výzkumech. „Kampaň Jezero River Delta bude největší výzvou, které kreativní tým čelil od své první cesty na Mars,“ řekl Teddy Zanitos, hlavní kreativní ředitel NASA Jet Propulsion Laboratory. Řekl v té době. „Abychom zvýšili naše šance na úspěch, zvýšili jsme velikost našeho týmu a provádíme modernizace našeho letového programu zaměřené na zlepšení provozní flexibility a bezpečnosti letu.“

