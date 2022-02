Shuster, aby se stal prvním curlerem, který nesl americkou vlajku na olympijských hrách

PEKING (AP) – Než na hrách v Pekingu hodí kamenem, stane se John Shuster prvním curlerem, který ponese americkou vlajku na zahajovacím ceremoniálu olympiády.

To je velký problém pro sport, který se ve Spojených státech stává populárnějším díky Shusterovým olympijským výkonům.

Obhájce zlatého medaile a pětinásobného olympionika zvolili jeho kolegové američtí sportovci, aby spolu s Brittany Boweovou v pátek vedl Spojené státy do Ptačího hnízda. Bowe, trojnásobný olympionik, byl prvním vicemistrem a bude chodit místo bobistky Elany Meyers Taylorové, která byla pozitivně testována na COVID-19.

Vyhlášení vlajkonošů přišlo krátce poté, co soutěž na olympijských hrách v Pekingu začala ve středu úvodními zápasy curlingu smíšených dvojic na Ice Cube, přestavěném místě, kde Michael Phelps před 14 lety získal rekordních osm zlatých plaveckých medailí na letních olympijských hrách.

Chris Plys a Vicky Persinger zakončili velkou noc celkově pro Američany tím, že porazili olympijského nováčka Austrálii 6:5, když poslední kámen Tahli Gill prosvištěl kolem amerického kamene v domě.

Plys, olympijský nováček, který je také v mužském týmu, se ve středu zúčastnil videohovoru, během kterého byl Shuster informován o této poctě.

„Člověče, byl jsem tak nadšený,“ řekl Plys. „John byl pro mě skvělý spoluhráč a pro mě skvělý přítel a viděl jsem, jak se mu dostalo takové pocty a curlingu se dostalo takové pocty na olympijských hrách v zemi jako USA, kde curling ve skutečnosti nebyl. byl domácím sportem, nemohl jsem za něj být šťastnější. Jsem nadšený, že ho uvidím a za pár dní s ním budu moci sdílet ten okamžik.“

Shuster a další členové mužského týmu byli v Los Angeles a přijedou do Pekingu brzy v pátek.

„Byl to velmi zvláštní okamžik,“ řekl Plys. „Myslím, že se trochu dusil.“ Je těžké to vidět přes obrazovku. Ale vím, jak moc pro Johna olympiáda znamená a jak hrdý na Američana je a jak velkou ctí to pro něj a jeho rodinu bude. Lepšímu chlapovi se to stát nemohlo.“

Shuster to ve svém prohlášení označil za „jedno z největších vyznamenání mé sportovní kariéry“.

Shuster vyhrál bronz v roce 2006 – vůbec první americkou olympijskou medaili v curlingu – jako vedoucí týmu Petea Fensona. Odešel založit si vlastní kluziště, vydělal si výlet do Vancouveru, ale vedl tak špatně, že se posadil na lavičku.

Poté, co skončil mrtvý poslední v roce 2010, Shuster vyhrál americké zkoušky znovu o čtyři roky později, ale dokázal jen deváté místo v Soči. Když USA Curling sestavil vysoce výkonný kemp 10 nejlepších hráčů země, Shuster neprošel. Dal tedy dohromady čtveřici, která si říkala „Team Rejects“ a nejen, že porazil týmy podporované federací v amerických zkouškách, ale získal zlato v Jižní Koreji poté, co přežil pět přímých vyřazovacích zápasů.

Soutěž mužů začíná příští středu.

Řinčení žulových kamenů narážejících do sebe a křik a zametání curlerů smíšené čtyřhry byly v převážně prázdné aréně výraznější než obvykle. V místě s kapacitou 3 759 diváků bylo kvůli protokolům COVID-19 jen několik stovek diváků.

Curling se koná v Ice Cube, který byl přeměněn z Water Cube, místo pro plavání a potápění pro letní hry 2008. Areál lze přeměnit zpět na bazén.

Hostitelská Čína porazila Švýcarsko 7:6 v extra endu, Británie porazila Švédsko 9:5 a Česká republika porazila Norsko 7:6.

Obhájce zlata John Norris z Kanady a nová partnerka Rachel Homanová mají ve čtvrtek za sebou první zápas.

