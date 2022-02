Kdy se zobrazuje na Netflixu?

Jste připraveni na nějaké vzrušení a akci? Nadcházející filmové šílenství Netflixu v roce 2022 zahrnuje největší film, jaký kdy byl v obchodě. Další špionážní film se znovu sejde Avengers Duo Anthony a Joe Russo s Chrisem Evansem. Ve filmu budou hrát také herci z vašich oblíbených filmů Bridgerton, James Bond, a více.

Rozpočet filmu je asi 200 milionů dolarů. Film je natočen podle stejnojmenného románu Marka Greena a doufejme, že to bude pro Roussose skvělý začátek.

Zde se dozvíte vše o připravovaném filmu, šedý muž.





Není potvrzeno datum vydání šedý muž Od této chvíle je ale celý film připraven na vydání na Netflixu někdy v létě 2022.

podle digitální špiónRežisér Joe Russo řekl, že film má být uveden letos v létě: „Pracujeme na tom šedý muž Nyní s Ryanem Goslingem a Chrisem Evansem, připraveni k vydání [coming] léto. Na redakci na tom usilovně pracujeme. Myslím, že fotku asi zavřeme někdy v únoru. Máme několik skvělých vizuálních efektů, na kterých můžeme pracovat. Takže to nahrává, všechny vizuální efekty se odehrávají, dokud to nevydáme.“

Film byl údajně natočen v březnu a dokončen v červenci 2021. Natáčelo se v Praze v České republice a ve Francii na Château de Chantilly, honosném zámku z 19. století nedaleko Paříže.





obsazení šedého muže

Herecké obsazení připravovaného filmu zahrnují Ryana Goslinga a Chrise Evanse. Gosling bude viděn hrát nezávislého zabijáka a také v Gentleman’s Court CIA jménem Grayman. Evans bude viděn hrát Lloyda Hansena, bývalou skupinu šlechticů CIA vyslaných na lov Šedého muže, a ujme se role padoucha.

„Je to opravdu jedinečná postava, a to je Evans jako padouch, takže je to opravdu zajímavá postava a myslím, že se v té roli trochu prohne,“ řekli bratři Russoové. Regé-Jean Page bude také součástí filmu a vyjádřil svůj názor na práci na filmu: „Nejpodivnější na práci na Rousseauově scéně je, že standardy jsou pro každého v každém oddělení tak vysoké, že ne. Policie je přes to všechno. Líbí se jim: „Tohle je šíleně obtížná věc, udělej to.“ A pak jen očekávají, že to dokážeš, protože nenajímají lidi, kteří to neumí.“

Ryan Gosling jako Kurt Gentry, Chris Evans jako Lloyd Hansen, Ana de Armas jako Danny Miranda, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Julia Butters jako Claire Fitzroy, Reggie Jane Page, Billy Bob Thornton jako Donald Fitzroy, Alfrey Woodard jako Maurice Cahill, Callan Mulvey, Amy Ecuacure jako pan Felix, Scott Hayes, Michael Gandolfini, Sam Lerner, Robert Kaczynski jako Perini a Diopia Obari.





Příběh šedého muže

O filmu se toho moc neprozradilo, kniha je založena na Gentrym, který je na misi napříč Evropou, aby zachránil sira Donalda Fitzroye, který chce zabíjet šlechtice, aby uzavřel miliardovou dohodu pro ropné zájmy v Nigérii.

Joe Russo vysvětlil nadcházející film: „Co děláme šedý muž tohle je jiné [is]… Neodpovíme na každou otázku v prvním filmu, “podle Digitální špión.

Russo dále dodal: „Toto je představováno jako filmová série a opět se pravděpodobně rozvětvíme, mohli bychom sledovat další postavy, ale neodpovíme na každou otázku ve filmu. Takže dokončíte film.“ “ [and] Máte celý příběh, ale stále budete mít otázky ohledně širšího vesmíru a myslím, že to je jeden způsob, jak trochu narušit paradigma, kterým je nedat divákům všechno v jednom filmu. Nemá uzavřený seznam. Máte otevřený příběh [like] kapitola v knize.“ Jak řekl Rousseau, o dalších pokračováních filmu, protože se skládá z 10 knih, „samozřejmě bude záležet na tom, zda šedý muž Pro Netflix je to dostatečný úspěch, aby ospravedlnil budoucí filmy, a pokud ano, neznamená to, že Roussos udělá každý film, protože dodal, že „milují přinášet nové hlasy“.

Netflix zatím nezveřejnil žádné oficiální shrnutí.

Trailer Gray Man

Film právě skončil natáčení a v tuto chvíli nemůžeme očekávat trailer. Ale máme nějaké záběry ze zákulisí od Russo Brothers.