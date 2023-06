Nový nástroj „čistí“ satelitní stopy ze snímků z HST

Navzdory alarmující pravidelnosti, se kterou satelity sledují snímky pořízené Hubbleovým vesmírným teleskopem NASA, nebyla podle nové studie ovlivněna věda prováděná pomocí dat dalekohledu.

„Zatím nikdo Hubble Vědecký program byl ovlivněn o Satelity trajektorií,“ napsali zástupci Space Telescope Science Institute (STScI) v Marylandu, který provádí vědecké operace HST a provedl nejnovější studii. prohlášení Publikováno v pondělí (5. června).

Pozorovatelé oblohy, profesionální astronomové a Mezinárodní astronomická unie již dlouho bijí na poplach ohledně rostoucího počtu umělých družic. Noční obloha je znatelně jasnější A Obrázky z dalekohledu . Tito nechtění hosté, kteří nyní leží na bolavém místě 334 mil (538 kilometrů) nad Zemí, sklouzávají na oběžné dráhy vyšší, než jsou hnijící dráhy Hubblea, a objevují se na snímcích dalekohledu jako jasné pruhy díky slunečnímu záření odrážejícímu se od jejich těl. Astronomové tvrdili, že předbíhají slabší hvězdy a galaxie v hlubokém vesmíru, což v konečném důsledku kompromituje drahocenná data o vesmíru.

Diagonální čáry procházející přes tento snímek z pozemského dalekohledu odrážejí světlo z 25 z první série satelitů Starlink vypuštěných SpaceX. (Obrazový kredit: Victoria Gerges Observatory/Lowell)

Výsledky nejnovější studie se liší, pokud jde o závažnost těchto obav, alespoň u snímků pořízených HST. Studie nezmínila dopad na výzkum kvůli výskytu družicových stop při pozorováních pozemními dalekohledy.

„Dobrou zprávou je, že v drtivé většině případů se zdá, že trajektorie satelitů neohrožují naši schopnost dělat vědu s Hubbleovým vesmírným dalekohledem,“ řekl David Stark, vědec STScI a autor nové studie. V pondělí na 242. setkání Americké astronomické společnosti v Albuquerque a online. „Kosmické záření je mnohem větší problém, když se podíváte na jednotlivé expozice.“

Typická trajektorie satelitu je „relativně tenká“ a zabírá asi pět až 10 pixelů na snímku z HST – podle Starka asi 0,5 % z celkového počtu pixelů na snímku. Pro srovnání, všude kosmické paprsky Částice pohybující se extrémně vysokou rychlostí se na snímcích z dalekohledu jeví jako pruhy podobné satelitům, které ovlivňují třikrát až šestkrát více pixelů a mohou způsobit, že plná expozice bude zbytečná.

Standardní praxí pro pozorování pomocí HST je pořídit vícenásobné expozice stejného výseku noční oblohy, kde se nachází nebeský cíl. Pokud jsou některé snímky kontaminované, řekl Stark během své prezentace, další podobné expozice jsou obvykle kombinovány, aby účinně vymazaly stopy satelitních stop nebo kosmického záření a obnovily záběr nedotčené noční oblohy.

V současnosti je na oběžné dráze asi 9 700 aktivních a pasivních satelitů, z nichž více než 4 000 vypustila SpaceX v rámci Velký Starlink a příspěvek menší než OneWeb která letěla celkem 582 satelitů na oběžné dráze začátkem března. Do roku 2030 se očekává sblížení více než 100 000 satelitů Nízká oběžná dráha Země Podle zprávy vydané The Astronomy Journal od Nathaniela Sharpinga .

Navzdory očekávanému nárůstu vědci stojící za novým výzkumem tvrdí, že je možné identifikovat a vymazat tužkovitou přítomnost satelitů ze snímků dalekohledů, aniž by to ovlivnilo kvalitu vyhledávání. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je podle vědců použít nově vyvinutý algoritmus, jehož technologie analýzy obrazu sčítá světlo z každé přímé cesty obrázkem, aby identifikovala kontaminované pixely, které prozrazují dráhy satelitů.

„Když je informujeme, měli bychom být schopni obnovit celé zorné pole bez problémů po integraci dat ze všech expozic,“ uvedl Stark ve stejném prohlášení.

Aby otestoval jeho účinnost, aplikovali on a jeho kolegové algoritmus na data z HST za posledních 20 let, konkrétně na snímky zachycené páteřním nástrojem dalekohledu zvaným Advanced Camera for Surveys (ACS). Tým poté vynesl do grafu počet satelitních stop za hodinu a podíl jednotlivých expozic HST znečištěných satelitními stopami.

Zatímco jas stop zůstal během těchto dvou desetiletí zhruba stejný, tým zjistil, že rychlost, s jakou se pruhy objevovaly na snímcích, se zdvojnásobila: z jednou za tři až čtyři hodiny v roce 2002 na každou jednu až dvě hodiny v roce 2022.

Program – který je pětkrát až desetkrát citlivější než jeho předchůdce, rovněž vytvořený STScI – je účinný při „hrabání v plevelu“ snímků z HST a mazání stop i slabých stop, které jsou pouhým okem těžko viditelné, Stark řekl v pondělí novinářům.

Algoritmus minul satelitní čáry a někdy našel falešné cesty v rozích snímku, kde rovné čáry, které byl natrénován, aby sledoval, jsou kratší než zbytek snímku, takže nástroj je podle něj méně citlivý. Stay .

Navzdory těmto nedostatkům, i když satelitní znečištění na snímcích dalekohledu mělo plíseň, jak se očekávalo od současného poměru 1 jasný pruh na každých 10 snímků na 1 jasný pruh na každém snímku, „jsme stále přesvědčeni, že jeho účinek dokážeme odstranit, “ řekl.