Kate Middleton pózuje s královnou Camillou na Memorial Sunday

LONDÝN, ANGLIE – LISTOPAD 13: Queen Camilla a Catherine, princezna z Walesu navštěvovat National Service of Remembrance v Kenotaph 13. listopadu 2022 v Londýně, Anglie.

Chris Jackson/Getty Images Královna Camilla a Kate Middleton

Kate Middletonová připojit Královna Camilla v jednom z Nejpůsobivější události v královském kalendáři.

Členové londýnské královské rodiny se scházejí u válečného památníku v National Service Memorial, známém také jako Remembrance Sunday. Každoroční oslava, která se koná vždy druhý víkend v listopadu, uctívá ty ze Spojeného království a zemí Commonwealthu, kteří zemřeli ve válkách.

Princezna z Walesu (40) zaujala své místo po boku královny Camilly (75) na balkoně ministerstva zahraničí s výhledem na bohoslužbu. Jejich manželé princ William a král Charles, Položení věnců k památníku Během bohoslužby, která zahrnovala také dvouminutové ticho v 11 hodin místního času.

Kate nosí odznak vlčího máku, symbol, který se od roku 1921 používá k uctění památky vojáků, kteří přišli o život. Ona a další členové královské rodiny byli viděni nosit odznaky od začátku listopadu. Královna se rozhodla nosit na svém černém kompletu tři vlčí máky. Předpokládá se, že symbolické květiny uctívají tři sourozence její prababičky, Olive Middleton, kteří všichni bojovali a zemřeli v první světové válce.

Královna Alžběta byla za svého života známá tím, že měla na svém černém kabátě během vzpomínkové bohoslužby pět vlčích máků. Předpokládá se, že její skupina květin reprezentuje každou ze služeb (armádu, námořnictvo, letectvo a civilní obranu), přičemž ženy představují pátou.

Rytíři z královské rodiny poprvé položili věnec jménem královny Camilly. Její věnec označoval rasové barvy královny choť, zděděné po jejím dědovi, a odrážel věnec bývalé královny, královny Alžběty, královny matky. Součástí byla i ručně psaná pohlednice s Camilou nová šifra.

Zúčastnil se také bohoslužby u památníku prince Edwarda a Sophie, hraběnky z Wessexu; princezna Anne a její manžel, viceadmirál sir Tim Lawrence; vévoda a vévodkyně z Gloucesteru; A vévodo tebe.

Zatímco princezna Anne a princ Edward také kladli věnce, Sophie stála s vévodou a vévodkyní z Gloucesteru z jiného balkónu. Na třetím balkóně byl sir Lawrence a vévoda z Kentu.

Poté, co byly všechny vlčí máky umístěny k památníku, vedl londýnský biskup krátkou modlitbu modliteb a hymnů. Skončilo to státní hymnou „God Save the King“, kterou zpívali veteráni a členové královské rodiny. Král Charles odešel následován svou rodinou, zatímco Camilla a Kate vycházely na balkon, Kate ustoupila stranou, aby ji v budově předcházela královna choť.

Ve středu princezna Kate sdílela sladký okamžik s 3letým chlapcem jménem Akeem, když byla pryč Návštěva dětského centra Culham Manor. Poté, co Akim projevila zájem o špendlík vlčího máku, sundala si ho ze saka a dal mu to Při sdílení jejího důvodu, proč nosí příslušenství.

„Víš, co to je?“ zeptala se Kate. „Je to na památku všech vojáků, kteří zemřeli ve válce. Tady to je – to je pro tebe.“

Londýn, Anglie – LISTOPAD 13: Catherine, princezna z Walesu během National Service of Remembrance u památníku 13. listopadu 2022 v Londýně, Anglie. (Foto Mark Cuthbert/British Press přes Getty Images)

Marc Cuthbert/British Press přes Getty Kate Middletonová

V sobotu večer se Kate a Camilla připojily ke členům královské rodiny Jubilejní festival V Royal Albert Hall.

Kate si pro tuto slavnostní událost vybrala černou četu S nějakými smysluplnými šperky Který dříve patřil její zesnulé babičce, královně Alžbětě: Visací náušnice z bahrajnských perel Čtyřřadý perlový přívěsek s diamantem uprostřed.

Chris Radburn/Paul/AFP) (Foto Chris Radburn/Paul/AFP přes Getty Images) Kate Middleton a princ William

V září, Kate Vyberte totéž nosit do královna AlžbětaStátní pohřeb a záloha.