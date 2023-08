Vítězství Felixe Fouriera v dramatickém Xterra Česká republika; Billouin dostane šanci v závodě žen

Triatlon Xterra Czech Republic 2023 přinesl vysoce dramatické a vzrušující závody v elitních kategoriích.

V mužském závodě skončil předzávodní favorit Arthur Fourier svůj den předčasně poté, co havaroval v prvních 10 km motocyklu na technickém sjezdovém úseku. Havárie byla tak vážná, že existuje podezření, že si na sezónu zlomil klíční kost. V jeho nepřítomnosti získal jeho bratr Felix Fourissier vítězství po drátě a získal druhé vítězství ve Světovém poháru Xterra v řadě.

Félix Fourrier udělal svůj pohyb na kopcovité cyklistické dráze, zrychlil tempo v dlouhém stoupání, aby uvolnil mezeru pro jezdce. Nalil to, aby získal náskok přes 2 minuty do T2 a rozdělil nejrychlejší kolo dne. Úřadující mistr světa Xterra Arthur Serriers za ním vyrazil na udatnou stíhací jízdu a vydrápal se na nejrychlejší mezičasy. Serriers ale došly nemovitosti a překročily čáru 1:26 za Fourierem. Domácí fanoušci byli potěšeni, když na stupních vítězů na třetím místě vystoupila česká hvězda Lukasz Kozas.

V závodě žen vypadala favoritka před závodem Sandra Myrhofer, která se chystala dominovat poté, co se na motocyklu brzo dostala do vedení. Mayrhoferová však zasáhla katastrofu, když narazila ve vysoké rychlosti do výmolu a těžce havarovala, takže byla zkrvavená. Tvrdý Ital pokračoval v cíli čtvrtý, ale dveře se otevřely pro Francouze Solenna Billouxe, aby převzal kontrolu.

Billouin si vybudoval podstatnou 3minutovou převahu. Odtamtud neustále navyšoval svůj náskok a proti Patties vyhrál téměř o 3 minuty. Švýcarka Loanne Duvoisinová přerušila pomalé plavání a skončila třetí.

Kromě vítězů měly místní favority Helena Karásková Erbenová a Anetta Grappmüller těžký den s mechanickými problémy a pády. Oba vytrvali a potěšili své domácí fanoušky umístěním v top 10.

Napínavý prachatický závod byl šestou z 12 zastávek v kalendáři Světového poháru Xterra. Turné pokračuje nedělním českým závodem na krátké trati a příští víkend zamíří do Německa, kde budou Fourissier a Billuin pokračovat ve své vítězné sérii. Mezitím se soupeři jako Cerriers, Battis a Mayrhofer budou chtít odrazit od náročného dne v České republice.