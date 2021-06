Kopce žijí s fyzickými toky

Výsledky byly překvapivé i pro členy týmu. „I když jsem si myslel, že by se to mohlo stát, je to stále děsivé,“ řekl Douglas Gerolmac, geofyzik a poradce pana Deshpande.

Laboratoř však není zcela oddělená od svého prostředí a vědci si nemohou být jisti, že letadlo nad ní tak či onak nenarušilo jejich experiment. Aby potvrdili svou intuici, spustili také počítačové simulace s virtuálními zrnky písku, které nepodléhají ničemu jinému než gravitačním silám a tření, a sledovaly stejné nekonečné pohyby jako hromada v reálném světě.

Pro další studium, jaké vlivy se plazí, provedl tým malé změny v hromadách písku. Například zahřívali hromady, což tepelně rozšiřovalo zrna a zvyšovalo rychlost, jakou se klouzali.

Natalie Friend, geofyzička z University of Cambridge, která se nové studie nezúčastnila, byla skeptická, že by mohlo dojít k plíživosti bez vnějších poruch. Ale poté, co provedla několik vlastních experimentů a slyšela, jak pan Deshpande prezentuje svá zjištění na konferenci v březnu, přišla s nápadem.

„Pamatuji si, jak jsem poslouchala a říkala:„ To je opravdu skvělá práce, “řekla.„ Jako empirik oceňuji, když lidé najdou nové techniky k měření něčeho, co bylo dříve skryto. “

I když souhlasila s tím, že experimentální výsledky jsou zajímavé a nové, Anne Voigtländerová, geomorfologka v německém GFZ Center for Geoscience Research, si nebyla zcela jistá, že by mohly být prováděny mimo kontrolované laboratorní prostředí. „Nemyslím si, že je to v okamžiku, kdy to můžete použít,“ řekla.

Vědět, jak potvrdit výsledky týmu v reálném světě „je otevřená otázka,“ řekl Deshpande.