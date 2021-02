Síň slávy Cheapskate: Nejlepší levné výrobky všech dob

byl jsem v Cheapskate hra Za více než 13 let v té době testoval stovky produktů a napsal tisíce dalších. Během toho několik vybraných identifikovalo skutečně vynikající a nabízí bezkonkurenční kombinaci výkonu a hodnoty. Často si říkám: ‚Je to opravdu smlouva o slávě. ‘

A to je příběh za síní slávy Cheapskate, nově vytvořeného panteonu všech dob. Pro začátek uvádím sedm produktů a služeb. Postupem času přidám další a zároveň přezkoumám seznam, abych se ujistil, že je všechno stále způsobilé. (Není to jako rokenrolová síň slávy, kde jsou skvrny trvalé. Pokud se například produkt zastaví nebo přestane představovat stejnou úžasnou hodnotu, mohl bych ho vytáhnout.)

Přečtěte si tedy o mých tipech a určitě mi řekněte, které produkty nebo služby si podle vás zaslouží být zahrnuty.

Lexi Savids / Cnet Amazfit Bip mě fascinuje už léta a novější model S je ještě lepší. Za pouhých 70 $ (někdy 60 $, pokud provedu prodej) získáte inteligentní hodinky s vždy reflexním displejem, které jsou na přímém slunečním světle čitelnější než špičkové Apple Watch. Navíc může běžet týdny za poplatek, i když používáte funkce jako GPS a sledování srdečního tepu. Ne, nemůžete odpovídat na textové zprávy ani volat Alexovi, ale za tuto cenu se očekávají určité ústupky. Přečtěte si CNET Recenze Amazfit Bip S. Chcete-li se dozvědět více.

Sarah Teo / Cnet Přemýšlejte jen trochu. Když iPad přišel na scénu v roce 2010, vyvolávací cena byla 500 $. Amazon Fire 7 stojí doslova desetinu této částky, přesto dokáže více než původní tablet Apple. Jistě, iPad od té doby hodně dospěl, ale stále začíná na 329 $. Fire 7 může mít displej s nižším rozlišením a napájecí port Micro-USB ze staré školy, ale má 50 dolarů. (Často se prodává za 40 $, někdy za méně.) S ním můžete streamovat videa, číst knihy, hrát hry, kontrolovat e-maily, poslouchat hudbu – všechno. READ Nintendo registruje novou ochrannou známku pro The Legend Of Zelda: Phantom Hourglass Ano, chytřejším nákupem je Fire HD 8, který nabízí spoustu vylepšení za spoustu peněz. Síň slávy ale přikývne na Fire 7, jen aby zničil očekávání toho, co dokáže tablet za 50 $.

Bitwarden Moje rodina již dala pokyny, jak to umístit na můj náhrobek: „Potřebujete správce hesel!“ Možná bych měl uvést hvězdičku: „… ale za jednu nemusíte platit.“ Bitwarden je rychlý, všestranný, snadno použitelný a bezpečný správce hesel s otevřeným zdrojovým kódem (číst: bez nákladů). Pro mě to nahradilo ne bezplatnou a příliš nafouklou aplikaci, která stále více způsobovala problémy v mém počítači. Bitwarden pluje hladce téměř rok; Jsem rád, že jsem provedl změnu. K dispozici je také možnost Premium (pouze 10 USD ročně) a rodinný tarif pro šest uživatelů (40 USD), ale domnívám se, že ani většina uživatelů nebude potřebovat. Bitwarden funguje na všech vašich zařízeních a poskytuje všechny důležité funkce automatické synchronizace mezi nimi. Nemohu to dostatečně doporučit.

David Carnoy / Cnet Ztratil jsem počet alternativ AirPods, které překročily moji kancelář. EarFun Air však vyniká z jednoho prostého důvodu: dobrý zvuk, spousta funkcí a nízká cena. To je několik důvodů, ale jejich výběrem jsou současná sluchátka Hall of Fame. (Poznámka pro EarFun: Spousta Velmi Snaží se dobří konkurenti.) Air Buds nenabízejí izolaci šumu ANC, ale jsou dodávány v pouzdře USB-C, které lze také nabíjet bezdrátově. A mají jednu z mých oblíbených funkcí: detekci do uší. Vezměte pupen, hudba se zastaví. Znovu zapněte, hudba pokračuje. EarFun uvádí tyto věci na 60 $, ale je vždy v prodeji. V době psaní tohoto článku je například na stránce kupón se slevou 20%, což snižuje cenu na 45 $. A někdy jsem viděl, jak jí obchody padaly za 40 dolarů. To je velký rozruch pro váš earbak. READ Nintendo registruje novou ochrannou známku pro The Legend Of Zelda: Phantom Hourglass

Hulu Za předpokladu, že vás živá televize nezajímá, Hulu je nejlepší hodnota ve streamování, interval. Sdílíte 6 $, abyste získali přístup k obrovské knihovně současných i minulých televizních seriálů, oceněnému originálnímu obsahu a velmi vybrané sbírce filmů. Ano, Apple TV a Disney Plus jsou konkurenty na 5 $ a 7 $, ale nenabízejí nikde blízko rozsahu obsahu Hulu – většina z nich je exkluzivní pro tuto službu. Najdete zde uvolněné sledování (Seinfeld, Happy Ends), špičkové kreace (Devs, paní America) a hvězdy FX (Fargo, Legion, What We Do in the Shadows). Myslím, že původní Palm Springs z Hulu je možná nejzábavnější film, jaký jsem v roce 2020 viděl. Špatná zpráva: Plán 6 $ zahrnuje reklamy. Můžete se toho zbavit, ale bude vás to stát dvakrát tolik. Alespoň si můžete vybrat, na rozdíl od toho, co vidíte na kabelu.

Nové vlnové hračky Až na vzácnou výjimku jsou všechny energetické banky stejné: ploché černé cihly. Nudný! Toto zařízení vypadá stejně jako kazetový přehrávač Sony Walkman v mém mládí, má dokonce tlačítka (i když nefunkční) a posuvníky na boku. Baterie 16 000 mAh na horké lince může nabíjet až tři zařízení současně: jedno přes port USB 3.0 typu A podporující QuickCharge, jedno přes USB-C a jedno přes bezdrátové nabíjení Qi. K dispozici je dokonce i malá LED svítilna a spousta drobných světel, která ukazují, kolik energie zbývá. Není to tedy jen nové zařízení, něco, co vypadá samo. Je to skvělá přenosná nabíječka, ale její cena se trochu podobá běžné nabíječce: pouze 40 USD. READ Nintendo registruje novou ochrannou známku pro The Legend Of Zelda: Phantom Hourglass

Wiz Stále se cítím neuvěřitelně, když říkám lidem o Wyze, která dělá vše, co by inteligentní bezpečnostní kamera měla dělat, ale stojí jen 20 $ (plus poštovné). Je to samostatná síň slávy, ale kývnu na $ 30 ($ 38 dodávané na Amazonu) Wyze Cam Pan, který se může otáčet o celých 360 stupňů na své základně a má vertikální 93 stupňů rozsah hladký. Cena Panu by byla skvělá za dvojnásobnou cenu, protože streamuje HD video (denní nebo noční) do vašeho telefonu, poskytuje obousměrný zvuk, upozorní vás, když detekuje zvuk nebo pohyb a ukládá video lokálně nebo v cloudu – na bez příplatku. Wyze vyrábí řadu cenově dostupných a úžasných produktů pro inteligentní domácnost, které jsou také konkurenty Síně slávy. Prozatím je však Cam Pan doplňkem Slam Dunk. Přečtěte si CNET Recenze Wyze Cam Pan Chcete-li se dozvědět více.

Gratulujeme, levné indukční síně slávy!



