Geniální cesta Jabira a Vondroušové do finále Wimbledonu

Jaber, které se přezdívalo ministryně štěstí, protože její vždy veselé vystupování a optimistický pohled se může v éře, kdy mnoho hráčů potýká s duševním zdravím, cítit jedinečně, řekla, že pohled na pohár jí sluší.

„Ráda přesně vím, co chci,“ řekla. „Vím, že když tu věc tak moc chci, dostanu to.“

Řekla, že to, co jí dává všechno a hraje s tolika vášní a radostí, je to, co ji motivuje.

„Přichází s tlakem, ano, chápu, ale je to něco, co tak moc chci,“ řekla k obrazu trofeje. „Myslím, že to zvládnu, pokud dám všechno, co můžu, pokud budu vědět, kam jdu. Myslím, že mi to hodně pomůže.“

Je pravděpodobné, že dav bude také. Fanoušci byli s ní od prvních čtvrtečních okamžiků, zejména proti Sabalenkové, která stejně jako všechny Rusky a Bělorusy dostala loni zákaz hrát Wimbledon kvůli podpoře její země ruské invazi na Ukrajinu. V posledních dnech, když se Sabalenková blíží do finále, narůstají obavy, zda Catherine, princezna z Walesu, která tradičně předává trofej individuální vítězce, bude nucena ji udělit právě Sabalence.