Volom Conora Bedarda, Venom Regina Bates, v kanadském mužském hokejovém týmu ve věku 16 let

Calgary – Kanadský juniorský mužský hokejový tým disponuje škálou od ostřílených profesionálů až po 16leté.

Cole Perfetti, který má na svém kontě více než 50 profesionálních zápasů, a Conor Bedard, který se stal sedmým hráčem vybraným do kanadského týmu ve věku 16 let, byli mezi 25 hráči vybranými v neděli na soupisce roku 2022.

Tři brankáři, osm obránců a 14 útočníků narozených v letech 2002 až 2005 tvoří hostitelský tým mistrovství světa v hokeji mužů do 20 let, které od 26. prosince do 5. ledna hostí Edmonton a Red Deer, Alta.

Kanada zahajuje turnaj na Boxing Day proti České republice v Edmonton Rogers Place.

„Bude to konkurenceschopný tým, budeme se snažit hrát rychle, budeme tým s velkou energií, budeme tým, který začíná a hraje hodně disciplinovaně,“ řekl kanadský trenér Dave Cameron.

Beddard, producent North Vancouver, BC, který hraje za Reginu Bates z WHL, se připojuje k Wayne Gretzkymu (1978), Ericu Lindrosovi (1990), Jasonovi Spizovi a Jay Baumeisterovi (2000), Sidneymu Crosbymu (2004) a Conoru McDavidovi (2014) v Playing s kanadskou juniorskou reprezentací ve věku 16 let.

„Je šílené, když se s těmi chlapy poslouchám,“ řekl Bedard. „Snít o tom, že budu hrát na tomto turnaji a mít šanci v mém věku, je velmi zvláštní.“

Útočník Shane Wright, který byl propuštěn z výběrového tábora před rokem ve věku 16 let, si tentokrát zajistil místo v týmu.

Dylan Garand, Brett Brochu a Sebastian Kosa byli jediní strážci pozvaní do výběrového kempu, kteří si zajistili své pozice v týmu.

Spolu s Perfetti, Wrightem a Bedardem jsou v popředí Xavier Bourgault, Mavrik Bourque, Will Cuylle, Elliot Desnoyers, Ridly Greig, Dylan Guenther, Kent Johnson, Mason McTavish, Jake Neighbors, Justin Sourdif a Logan Stankoven.

Brankář Dylan Garand (vlevo) a brankář Sebastian Koussa (střed) poslouchají trenéra brankářů Oliviera Michauda během tréninku na výběrovém kempu kanadského juniorského mistrovství světa v hokeji v Calgary, čtvrtek 9. prosince 2021.





Vybráni byli obránci Kayden Gaul, Carson Lampus, Olin Zellweger, Ronan Seely, Donovan Cibrango, Owen Power, Ryan O’Rourke a Lucas Cormier.

Garand, Johley a Perfetti se vracejí z týmu, který ve finále mistrovství světa juniorů 2021 v Edmontonu propadl se Spojenými státy 2:0.

„Kanada měla vždy zkušený tým a mnoho dobrých lidí,“ řekl Guhle. „Očekávání je zlatá medaile.“

Turnaj 2021 se v Edmontonu kvůli pandemii konal bez fanoušků. Na akci v roce 2022 budou diváci na Rogers Place.

„Ptáte se vracejících se kluků, Colea a Caydena, bez fanoušků to rozhodně není ono,“ řekl Garand.

„Když si můžete zahrát na turnaji takového rozsahu na domácím ledě s místními fanoušky a v aréně NHL, která se úplně vyčerpala, je vzrušující přemýšlet. Myslím, že to našemu týmu pomůže.“

Perfetti, Sebrango a O’Rourke přinášejí celkem 160 zápasů ze zkušeností NHL.

Ontario Hockey League nebude fungovat v letech 2020-21 kvůli pandemii COVID-19. Perfetti a Cibrango se v této sezóně vrátili do klubů AHL.

Perfetti a Bauer získali v červnu zlato na mistrovství světa mužů s Kanadou v lotyšské Rize.

Cameron je hlavním trenérem kanadského týmu po 11 letech, kdy dohlíží na stříbrný tým v Buffalu. Kanada v tomto finále prohrála 5:3 s Ruskem.

Do výběrového kempu v Calgary bylo povoláno 35 hráčů, ale pozvánka obránce Sudbury Wolves Jacka Thompsona byla stažena kvůli protokolům COVID-19.

Johnson z University of Michigan se ve čtvrtek nehlásil do tábora kvůli problémům s COVID-19, ale byl mezi 14 stávkujícími vybranými pro ročník 2022.

I když se na soupisku Kanady nedostal žádný současný hráč NHL, Scott Salmond, kanadský senior viceprezident hokeje pro národní týmy, řekl, že od středy zůstávají dveře otevřené.

Kanada hraje se Švýcarskem a Švédskem v exhibičních zápasech od 19. do 20. prosince v Red Deer, po kterém následuje další přípravný zápas 22. prosince proti Rusku.

V neděli byli propuštěni obránci Vincent Iorio a útočníci Zach Dean, William Dufour, Luke Evangelista, Jack Finley, Joshua Roy, Hendrix Lapierre a Ryan Tverberg. Obránce Daemon Hunt nemohl pokračovat kvůli zranění.

„Nepamatuji si, že bych v předchozích kempech, kterých jsem byl součástí, měl tolik hráčů, protože v mixu bylo tolik hráčů, což vypovídá něco o kanadském hokeji a hloubce, kterou tady máme,“ řekl Cameron v neděli. než se zúčastnili hráči. . hruď.

„Trošku nám to ztěžuje práci, ale to jsou těžká rozhodnutí, která chcete. Čím větší konkurence máte, tím lépe pro lidi.“

Tato zpráva byla poprvé publikována v The Canadian Press dne 12. prosince 2021.