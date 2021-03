4. března Vladimír Trida, slavný hudebník a člen římské komunity, oznámil, že podepsal smlouvu na román Corona Virus a byl v nemocnici. Zveřejnil informace na sociálních médiích a vyzval římskou komunitu, aby nevěřila dezinformacím a různým falešným zprávám šířeným po internetu o této nemoci.

„Chtěl bych napsat každému, kdo je tak slepý, že nevěří v COVID, musím jim říct, že je to skutečná nemoc, která je tisíckrát silnější než jakákoli chřipka. Cítil jsem, že jsem pil jed a chtěl jsem zemřít v posledních několika dnech, “přiznala emotivně Trida a vyzvala lidi, aby se probudili. Nemocnice musí každý den cítit vyčerpání pokoje.

„Neposlouchej ty fanatiky na náměstí, prosím! Vůbec se mi to nelíbí,“ napsala Tirtha, která byla součástí populární kapely. Chloe je okouzlující„Už to nebude spolu.

Hudebník Milan Shenki přednesl podobné poselství prostřednictvím sociálních médií s mnoha svými známými a přáteli, kteří podlehli COVID-19 nebo budou žít s jeho účinky po zbytek svého života. . Mohu vzít rodinu na dovolenou? Myslím, že se nám to všem líbí, “zveřejnil na svém osobním profilu.

„Před rokem bylo asi 400 infekcí denně. Co jsme udělali? Dodržovali jsme všechna pravidla, takže tento sh *** y virus nechytíme a nerozšíříme. Co děláme teď? Kňučíme nadáváním vládě za to, že se chovala nezodpovědně, “uvedl.„ Vyzval lidi, aby strávili další tři týdny, jako tomu bylo v posledních třech pramenech, kdy byla všechna omezení velmi odpovědně potvrzena.

Podle Republiky Čcheng-tu budou očkování většiny populace v České republice k dispozici po dobu tří týdnů. „Pojďme, pojďme znovu spolupracovat v jednotě a solidaritě. V tom spočívá naše síla,“ vyzval hudebník své přátele na sociálních sítích.

Luke Rezman, manažer a partner zpěváka Johna Pendicka, vyzval římskou komunitu a další, aby na konci února stanovili aktuální pravidla prostřednictvím svého vlastního profilu na sociálních médiích. „Jsou tyto akce pro vás všechny nepříjemné? Pak musíte všichni udělat jednu věc. Jděte zamknout doma a teď jste tři týdny tam, kde chcete být,“ zveřejnil. „Všichni se potýkali s epidemií situace skvěle loni na jaře – a proto byla opatření uvolněna.

„Podívejte se na Spojené království, začaly se otevírat podle jejich plánů, zemřelo tam neuvěřitelné množství lidí. I tato situace mě štve. Většina z nás si však musí poslechnout své svědomí, ale když se řídíme pravidly, ne muset slavit, jako jsme to udělali loni při mnoha příležitostech. Nemá smysl bouřit se. Tím, že nesrazíme vládu, utopíme se, ukážeme lidem, kteří to dokážou, stejně nemáme nic jiného na práci ! Vládu můžete zaplatit během podzimních voleb! “Napsal Rezman.

Mnoho osobností v římské komunitě bylo v minulosti infikováno románem o koronovém viru, ale někteří členové římské komunity nadále sdílejí dezinformace o viru na sociálních médiích a podceňují ničivé účinky viru. Server Romia.coas informoval o případech zpěváka Berteka Kirky, smrti Josepha Bertecha v říjnu, shrnutí viru slavnou římskou novinářkou Jarmilou Palovou, hospitalizaci Igora Kmena a světelných trendech této nemoci. Naštěstí si zpěvačka Monica Bakarova užila.