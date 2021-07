Forza Horizon 5 odhaluje masivní zvukový upgrade v nové hře

skvělá věc o něm Forza Horizon je to, že spojuje spoustu lidí. Je to jediná závodní hra, na kterou si pomyslím, kterou si užijí moji přátelé, kteří nejsou auty. Forza Horizon 5 Nedívejte se to změnit; Právě naopak, zdá se, že více lidí mluvilo než kdykoli předtím.

Jako člověk Dělat Mám tendenci se věnovat maličkostem, jako je věrnost herních modelů automobilů, stupeň přizpůsobení, který lze na ně použít, a celková přesnost opravdu, a tato série mě rozhodně nechala chtít víc. . Je tedy velmi vzrušující, že hlasové ovládání automobilů, zejména hluk motoru, bylo výrazně zesíleno FH5.

Hlavní zvukový designér společnosti Playground Games, Fraser Strachan, vyzdvihl práci, která byla vylepšena FH5 Hlas v epizodě studia Pojďme streamovat který vysílal v pondělí. Složitost zpětné vazby motoru je slyšet hned, ale než se do ní ponoříme, je užitečné vysvětlit, jak se Playgroundu podařilo udělat skok.

Díky nové technologii zvané „hybridní granulované kroužky“. Strachan uvedl, že přibližně 10 až 15 procent Forza Horizon 4 Automobily tuto metodu používaly, ale s novou hrou ji tým dokázal aplikovat na každé auto na seznamu. Takto to vysvětlím na streamu:

Stará metoda byla v podstatě kruhová metoda, která bere auto – dali jsme ho do garáže a na dyno – a nechali ho běžet řekněme 1 000 ot / min, 2 000 ot / min, 3 000 ot / min. A počítač to dělal, takže to bylo poněkud simulované prostředí. Z těch jsme stříhali epizody a přehrávali je.

Existuje tedy několik věcí – může to trochu vypadat jako v garáži a není to na správné cestě. Může to také znít trochu nepravidelně, když se otáčky motoru neshodují správně. Takže s našimi novými technologiemi v granulární syntéze vezmeme nahrávky, které jsme vynesli na trať – poté, co jsme jeli na červenou linii, zase dolů – rozsekáme každý z jednotlivých cyklů motoru na velmi malý vzorek a skončíme až tisíce drobných zvukových souborů, které můžeme ve hře hrát. Výhodou jader je, že běží rychlostí 90 snímků za sekundu, což samozřejmě běží rychleji, než naše hra ve skutečnosti běží.