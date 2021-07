Přívěs OLED Tweaked Pokemon Diamond a Pearl Switch ukazuje záběry

To bylo oficiálně odhaleno v únoru Letos pár remakeů ve stylu chibi Pokemon Brilliant Diamond a Shining Pearl Vydání se plánuje na Switch 19. listopadu. Zatímco mnoho fanoušků bylo potěšeno, že se tyto hry vrací na Switch, je třeba říci, že část fanouškovské základny Pokémonů byla trochu zklamaná některými vizuály každé z těchto her. Legendy Pokémona: ArceusKterý má být v roce 2022.

Jak zdůraznil Pokemon Master Vložení tweetu Na Twitteru (který cituje názory fanoušků, kteří se obávali, že to, co jsme viděli v oznámení o odhalení, bylo známkou kvality, kterou vidíme ve finále), se nyní objevuje několik drobných vylepšení při porovnání počátečních odhalení hry s Glimpse Look . Prototyp Switch OLED včera odhalil trailer:

“Nikdy nezmění věci od zveřejnění k vydání.”

„Screenshoty hry nejsou konečné, nic neznamenají“ pic.twitter.com/1rwk6ZbNPr– Joe Merrick 6. července 2021

Jak vidíte, od počátečního odhalení her bylo dočasně provedeno množství změn, včetně vylepšení osvětlení, prvků pozadí (stromy a listy), textur (podívejte se na větší detaily na batohu) a zjevné změny pozice bojové kamery.

Pokud máte potíže s pozorováním rozdílů, Vložení tweetu Na Twitteru (v reakci na naše Je tu John z Nintendo Live) snadno změněná perspektiva na nových obrazovkách a zvýšená sytost pro další srovnání:

Už jsou to měsíce od odhalení, takže je jen přirozené vidět změny a vylepšení provedené během vývoje. Rádi bychom viděli tyto miliony prodávaných hraček s absolutně špičkovou vizuální terapií – meč a štít pokémona Je to dobrá hra, ale je technická síla kolo To není – a my jsme si jisti Pochopení úzkosti Fanoušek, který chce vidět to nejlepší z franšízy v každém ohledu.

Jak ukazují tato drobná vylepšení, vývoj her je dlouhý proces od vylepšení k vydání (a obvykle minulost vydání s většinou her v těchto dnech) a do listopadu zbývá ještě dlouhá cesta. Důkazy založené na důkazech jsou platné, ale důkazy budou vždy pudink Finální verze.

Níže si můžete prohlédnout původní promo pro novou verzi, abyste si osvěžili paměť a porovnali ji s ní OLED přepnout zobrazení reklamy pro tebe:

Dejte nám vědět níže, pokud jste rádi, že tyto vylepšení a vylepšení předchozích webových snímků můžete vidět. A dejte nám vědět, pokud sympatizujete s PokéGymDadem, když se vyhýbá míření do obývacího pokoje a vplíží se do zvláštního drzého boje, než děti zabijí jeho hraní.