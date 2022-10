Masivní stopa trosek ze srážky DART s asteroidem Demorphos zachycená dalekohledem SOAR

Dalekohled SOAR zachytil dimorphosův rozpínající se ohon podobný kometě po efektu DART

Dalekohled SOAR v Chile vyfotografoval stopu trosek dlouhou více než 10 000 km, rozptýlenou z povrchu Demorphosu dva dny poté, co se s ní asteroid srazil.[{“ attribute=““>NASA’s DART spacecraft.

NASA’s Double Asteroid Redirection Test (DART) spacecraft deliberately slammed into Dimorphos, the asteroid moonlet in the double-asteroid system of Didymos, on Monday, September 26, 2022. This was the first planetary defense test in which a spacecraft attempted to modify the orbit of an asteroid through kinetic impact.

“It is amazing how clearly we were able to capture the structure and extent of the aftermath in the days following the impact.” — Teddy Kareta

Two days after DART’s collision, astronomers Teddy Kareta (Lowell Observatory) and Matthew Knight (US Naval Academy) captured the vast plume of dust and debris blasted from the asteroid’s surface with the 4.1-meter Southern Astrophysical Research (SOAR) Telescope,[1] Na meziamerické observatoři NSF Cerro Tololo v Chile. Na tomto novém snímku je vidět dráha prachu – výron odtlačený tlakem slunečního záření, podobný ohonu komety – táhnoucí se od středu k pravému okraji zorného pole, což je asi 3,1 oblouku. minut v SOAR pomocí Goodman High Throughput Spectrometer. Ve vzdálenosti Didymus od Země v době pozorování by to znamenalo nejméně 6 000 mil (10 000 km) od místa dopadu.

„Je úžasné, jak dobře jsme byli schopni zachytit strukturu a rozsah spadu ve dnech po dopadu,“ řekla Carita.

„Nyní začíná další fáze práce týmu DART, když analyzuje svá data a pozorování naším týmem a dalšími pozorovateli z celého světa, kteří se podíleli na studiu této vzrušující události,“ řekl Knight. V nadcházejících týdnech a měsících plánujeme používat SOAR ke sledování ejakulace. Kombinace SOAR a AEON[2] To je právě to, co potřebujeme, abychom aktivně sledovali vyvíjející se události, jako je tato.“

Tato pozorování umožní výzkumníkům získat znalosti o povaze povrchu Dimorphos. Budou schopni změřit, kolik materiálu bylo dopadem vyvrženo, jak rychle byl vymrštěn a distribuci velikosti částic v rozpínajícím se oblaku prachu. Pozorování například odhalí, zda dopad způsobil, že Měsíc odhodil velké kusy materiálu nebo většinou jemný prach. Analýza těchto dat pomůže astronomům chránit Zemi a její obyvatele tím, že lépe pochopí množství a povahu projektilů před dopadem a jak by to mohlo změnit dráhu asteroidu.

Pozorování SOAR demonstrují schopnosti zařízení AURA financovaných NSF v plánování a iniciativách planetární obrany. V budoucnu bude observatoř Vera C. Rubin, financovaná NSF a americkým ministerstvem energetiky a v současnosti ve výstavbě v Chile, provádět sčítání sluneční soustavy za účelem hledání potenciálně nebezpečných objektů.

Didymus byl Objevit v roce 1996 pomocí 0,9m vesmírného observačního dalekohledu University of Arizona umístěného na Kit Peak National Observatory, programu NSF NOIRLab.

Poznámky

SOAR je navržen tak, aby produkoval nejkvalitnější snímky jakékoli observatoře ve své třídě. SOAR se nachází v Cerro Pachón a je společným projektem Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil (MCTI/LNA), NOIRLab NSF, University of North Carolina v Chapel Hill (UNC) a Michigan State University (MSU). Astronomical Events Observatory Network (AEON) je ekosystém zařízení pro snadné a efektivní sledování astronomických průchodů a vědy v časové oblasti. V srdci sítě se NOIRLab se svými 4,1metrovými dalekohledy SOAR a Gemini 8metrovými (a brzy 4metrovým dalekohledem Victor M. Blanco u CTIO) spojil s observatoří Las Cumbres, aby vybudovali takovou síť pro éru éra průzkumu prostoru a času observatoře Vera C Robin (LSST). SOAR je zařízení Pathfinder pro integraci 4 a 8metrových dalekohledů třídy AEON.

více informací

