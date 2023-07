Proč může konflikt s Čínou o Tchaj-wan zničit globální ekonomiku

Ministr zahraničí Spojeného království James Cleverly ve specifickém projevu o britských vztazích s Pekingem řekl, že čínská invaze na Tchaj-wan zničí světový obchod a že vzdálenost neposkytne žádné útočiště před nevyhnutelným katastrofickým úderem do světové ekonomiky.

Jak odhadnout nepokoje způsobené konfliktem mezi Čínou a Tchaj-wanem

Pokud dojde k blokádě, bude to narušení obchodu Tchaj-wanu se světem, zejména polovodičového byznysu, který bude mít nejvážnější dopad na ekonomiku po celém světě. Narušení globálního dodavatelského řetězce, zejména v odvětvích s velkou spotřebou čipů, jako je elektronika, automobily a počítače, bude mít zničující dopad na globální ekonomiku. V důsledku zpomalení globálního obchodního financování, které šokovalo globální ekonomiku a potenciálně vyvolalo dluhovou krizi mezi volatilnějšími obchodními partnery Číny, poklesne i globální obchod s Čínou.

Nepokoje Číny v mezinárodním obchodu

Globální investoři omezí své úvěrové aktivity a tím sníží dostupnost financování obchodu, což může mít negativní dopad na mezinárodní obchod. Další síla, která ovlivní i obchod s Čínou. Konflikt s Tchaj-wanem by mohl zhoršit domácí ekonomické podmínky Číny a zejména narušit výše popsaný globální hodnotový řetězec křemíku, protože se potýká s nejhorším případem Covidu.

Navíc je velmi nevyhnutelné, že jak domácí, tak zahraniční investoři se budou snažit peníze z Číny stáhnout. Čínský dovoz a vývoz zatím v první polovině roku 2022 klesá v důsledku občasného nárůstu případů COVID, ruské invaze na Ukrajinu a dalších problémů. Poté, co v posledních měsících roku 2022 vypukla konfrontace mezi Čínou a Tchaj-wanem, se scénář trhu pravděpodobně zhorší. Vizuálně analyzujte data a pochopte obchodní prostředí Číny zveřejněné od prvního čtvrtletí do druhého čtvrtletí roku 2022.

Dopady na hodnotové řetězce vystavené Tchaj-wanu

V zemích napojených na hodnotové řetězce polovodičů bude konflikt mezi Čínou a Tchaj-wanem velmi destruktivní. Jedná se o ekonomiky, ve kterých má automobilová výroba velký podíl na HDP, jako tomu bylo v případě Maďarska, České republiky a Slovenska, včetně světových výrobců automobilových dílů, jako je Čína, Japonsko, Spojené státy americké a Německo.

Důsledky pro hospodářské partnery Číny

Obchod mezi Čínou a jejími obchodními partnery bude ovlivněn sporem mezi Čínou a Tchaj-wanem. Potřeba Číny po mezinárodních vstupech se sníží kvůli slabší měně, přerušení exportní výroby a nižší domácí spotřebě. Obchodní partneři Číny v asijsko-pacifickém regionu budou rovněž přímo ovlivněni narušením obchodu v důsledku konfliktu, vzhledem k významné účasti Číny v regionálních hodnotových řetězcích. Zpožděné dodávky nezbytných meziproduktů z Číny mohou rychle vést k zastavení výroby a finančním ztrátám.

Během první poloviny roku 2022 se dovoz Číny od jejích hlavních partnerů ve srovnání s předchozími měsíci snížil. Jedním z hlavních faktorů, které přispěly k narušení obchodu mezi Čínou a dalšími zeměmi, je situace COVID a také narušení globálního dodavatelského řetězce. Seznam nejlepších dovozních partnerů z Číny ukazuje jejich hodnoty čtvrt po čtvrtletí.

Dopad na ostatní mezinárodní ekonomiky

V důsledku velkých obchodních a průmyslových turbulencí po celém světě budou globální země čelit vysoké inflaci a nedostatku v klíčových sektorech.

To by mohlo zahrnovat vstupy kritické infrastruktury, jako jsou telekomunikace a lékařské vybavení, a méně strategická, ale stejně důležitá zařízení pro těžbu a těžbu, což by mohlo narušit podnikání jako obvykle v mnoha ekonomikách.