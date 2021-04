5 nových funkcí systému Chrome OS 90 představených při prohlídce videa

tento týden, Chrome OS 90 jej začal zavádět uživatelům A i když není tak nabitý funkcemi jako aktualizace Chrome OS 89, neznamená to, že nepřinesl svůj spravedlivý podíl na skvělých nových tricích. Stojí za zmínku, že některé z ohlášených funkcí zde nejsou první týden úplně k dispozici, takže jsme se chtěli zaměřit na některé skvělé věci, které můžete udělat. Ihned Pokud byl váš Chromebook upgradován na Chrome OS 90. Nejsou potřeba žádné další tipy, triky ani kroky. Chystáme aktualizaci, až se věci jako Vylepšené vyhledávání ve spouštěči a Živé titulky objeví u všech, ale prozatím se podívejme na nové funkce dostupné pro Chrome OS 90.

Ve videu pojednáváme o pěti věcech, jak naznačuje název. I když jsme o každé z těchto věcí už mluvili, víme, že je pro mnoho z vás užitečné vidět tyto vizualizace na obrazovce, abyste plně pochopili, co se změnilo. Rozhodli jsme se zahrnout věci, jako je nová funkce pojmenování oken, skenovací aplikace, diagnostická aplikace, aktualizace funkce Tote a několik nových PWA, které od tohoto okamžiku dostanou plné zpracování aplikace z krabice. Doufáme, že video pomohlo objasnit tyto funkce způsobem, který jasně ukazuje jejich užitečnost, a znovu vás budeme informovat, až vydáme kompletní balíček funkcí. Oh, a budeme vytvářet nové video, které bude ohlašovat naše oblíbené funkce také v systému Chrome OS 90, takže se na to v příštích dnech dívejte také.

