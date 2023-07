Putin říká, že západní tanky jsou pro Rusko „prioritním cílem“ na Ukrajině | Zprávy o válce mezi Ruskem a Ukrajinou

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že tanky zahraniční výroby jsou „prioritním cílem“ ruských sil na Ukrajině a že dodávky západních zbraní do Kyjeva nezmění průběh války.

Putin ve čtvrtečním vyjádření pro státní televizi také zopakoval svůj postoj, že členství Ukrajiny v NATO by ohrozilo bezpečnost Ruska, zatímco poskytnutí západních zbraní posloužilo pouze k eskalaci globálního napětí a prodloužení konfliktu.

Když se Putin zeptal na rozhodnutí Francie dodat Ukrajině rakety dlouhého doletu, které mohou urazit 250 kilometrů (155 mil), řekl: „Ano, způsobují škody, ale ve válečné zóně se s jejich použitím nic vážného nestane.“

Ruský vůdce dodal, že tanky zahraniční výroby byly „prioritním cílem našich chlapů“.

Putinovy ​​komentáře přišly ve chvíli, kdy americký prezident Joe Biden ve čtvrtek prohlásil, že Rusko již válku na Ukrajině prohrálo, a vyjádřil naději, že trvalá, i když pomalá protiofenzíva ukrajinských sil přivede Moskvu k jednacímu stolu.

Putin už válku prohrál. „Putin má skutečný problém,“ řekl Biden na tiskové konferenci s finským prezidentem Sauli Niinistem v Helsinkách.

Řekl: „Neexistuje žádná možnost, že vyhraje válku na Ukrajině.“

Biden také využil své návštěvy Finska, nejnovějšího člena NATO, k příslibu, že se Ukrajina jednoho dne připojí k alianci, přestože vůdci NATO tento týden na summitu západní vojenské aliance v litevském hlavním městě neposkytli Kyjevu harmonogram členství, Vilnius. Vedoucí představitelé NATO zmařili naděje ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na jasnou cestu k přistoupení k NATO a prohlásili, že Ukrajina vstoupí, až budou „splněny podmínky“.

Biden byl ve čtvrtek ohledně členství Ukrajiny v NATO optimističtější.

„Nejde o to, zda by měli vstoupit nebo ne. Jde o to, kdy mohou vstoupit, vstoupí do NATO,“ řekl Biden o Ukrajině.

Putinovy ​​komentáře o zaměřování západních tanků a jeho varování před zvýšenou vojenskou pomocí Kyjevu byly jeho první veřejnou reakcí na poznámky, které pronesl na summitu NATO. Zopakoval také silný odpor Moskvy proti vstupu Ukrajiny do obranného bloku s tím, že by to ohrozilo strategické zájmy Ruska.

To nezvýší bezpečnost samotné Ukrajiny. Obecně, řekl Putin, učiní svět zranitelnějším.

Putin dodal, že každá země má právo zlepšit svou vlastní bezpečnost, ale ne na úkor jiné.

Institut pro studium války (ISW) se sídlem ve Washingtonu uvedl, že obecně utlumená reakce Ruska na vývoj na summitu NATO tento týden ukázala, „do jaké míry ruská invaze v roce 2022 odložila cíle“. Kreml tvrdí, že vedl válku o Ukrajinu.

Konkrétně „cíl zabránit rozšiřování NATO a ve skutečnosti odvrátit předchozí kola rozšiřování NATO a vytlačit NATO od ruských hranic,“ uvedl ISW.

„Mnoho ruských zdrojů mluví o summitu NATO nezaujatým, tlumeným způsobem, který neodpovídá širší porážce, kterou summit ve skutečnosti představuje pro ruské předválečné cíle,“ uvedl počátkem týdne think tank ISW.

Dalším znakem hněvu Moskvy nad rostoucí podporou NATO pro Kyjev, ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že bude považovat stíhačky F-16 vyslané na Ukrajinu za „jadernou“ hrozbu kvůli jejich schopnosti nést atomové bomby.

Rusko nemůže ignorovat schopnost těchto letadel nést jaderné zbraně. Ruské ministerstvo zahraničí citovalo Lavrova.

Dmitrij Medveděv, náměstek tajemníka ruské Rady bezpečnosti, tento týden také varoval, že pomoc Ukrajině od členů NATO přibližuje riziko třetího světového konfliktu.

Ukrajinští piloti začnou příští měsíc v Rumunsku trénovat na stíhačkách F-16, uvedli představitelé na okraj summitu NATO, ačkoli vojenští spojenci Kyjeva zatím nesouhlasili s tím, že Ukrajině dodají válečné letouny vyrobené v USA.