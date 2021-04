Chester Library vybírá pro virtualizaci clusteru inforant SAN

TAIPEI, 27.dubna 2021 / PRNewswire / – Inforrant Technology, Inc. (TWSE: 2495), přední poskytovatel institucionálních úspor v oboru, vyhrál několik výběrových řízení na IT projekty IT knihoven Brocku. Ve virtualizační aplikaci serveru bylo použito integrované úložiště EonStor GSa 3000, hybridní HDD / SSD SAN EANStor DS 4000 a DS 1000.

Městská knihovna v Praze, založená v roce 1891, je jednou z největších a nejvýznamnějších knihoven v České republice. Knihovna nadále pracuje na digitalizaci produktů a modernizaci svých služeb. Jako systém v rozpočtovém odvětví je vázán podmínkami pro výběrová řízení, takže očekávají optimální řešení SAN bez zbytečného blokování dodavatelů.

EonStor GSa 3000, DS 4000 a DS 1000 byly vybrány jako zařízení modulu oddílů pro virtualizační clustery. Data se přesouvají mezi virtuálními poli podle aktuálních požadavků: virtuální servery, nikoli úložiště záloh nebo citlivých dat. Atd. EonStor GSa 3000 (s 5000 IOPS) a vyšší dostupný duální redundantní řadič DS 4000 a mezipaměť SSD, která běží na veškerém flash integrovaném úložišti komplexních dat. Model DS1000 byl zřízen tak, aby zvládl sekundární provozní úkoly a poskytoval možnosti pro digitalizované produkty. K radosti knihovnického IT týmu DS1000 výrazně usnadnil provoz DS4000, a to i při zatížení až 40 virtuálních jednotek a téměř stálém toku 2000 IOPS.

„Nakupujeme úložiště Infornt od roku 2013. Máme zkušenosti také s jinými populárními značkami, takže je můžeme porovnávat. Inforant nabízí srovnatelný výkon a kvalitu, aniž by musel platit za„ značku “. Takže jsme určitě spokojeni,“ řekl IT expert v Městské knihovně v Praze.

