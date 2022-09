Czechfest neděle v katolické církvi apoštola Tomáše

Vydejte se tuto neděli do katolického kostela svatého Tomáše apoštola v Robstownu za jídlem, zábavou a společenstvím.

ROBSTOWN, Texas – Co takhle o víkendu uspořádat Czechfest dva na jednoho? hlavou k Katolická církev apoštola svatého Tomáše V Robstown v neděli na jídlo, zábavu a přátelství.

„Budeme mít dvě různá jídla. Dáme si grilovačku se vším všudy a dáme si i české jídlo s kysaným zelím – skvělé a výborné kysané zelí a nezapomeňte také na koláč, na který jsem šel.“ abych vám dnes ráno sloužil,“ uvedla Danielle Bluntzer, organizátorka Chekvest.

Bluntzer se k nám dnes ráno připojil živě v prvním čísle, aby promluvil více o tom, co můžete očekávat.

John Thomas Cobos: Daniel, Jack, co masz? Snad vám to půjde dobře. Co mohou lidé tento víkend očekávat?

Daniel Plantzer: Jak się masz? No, bude to den plný zábavy. Počasí bude skvělé. Přijďte nás navštívit na 38. ročník Chekvestu. Budeme mít dva různé druhy jídel. Budeme grilovat se vším všudy a dáme si i české jídlo s kysaným zelím — skvělé a dokonalé kysané zelí a nezapomeňte na kulache, které jsem se pro vás chystala udělat dnes ráno.

JTK: No, děkuji, že jste nás o tom tady škádlili!

Dead Project: Budeme mít hry pro děti, budeme mít KC loterii, živou aukci, tichou aukci, řemeslné kiosky. A letos, poprvé, budeme mít klasický autosalon. Tak prosím jděte ven a připojte se k nám na jídlo, zábavu a společenství.

JTK: Řekni mi něco o tom, jaké to bylo za poslední dva roky, aniž by se něco stalo. Bolí vás to všechny nějak? jaký je to pocit?

Deed Brooks: Řekl bych, že je to bolestnější neschopnost dát církevní rodinu dohromady a udělat něco pro komunitu. Loni to byl krátký český festival, což byly hotové obrazy; Předloni žádná nebyla. Takže jsme rádi, že jsme po třech letech zpět a bude to den plný zábavy. Bude to hodně práce, ale bude to hodně legrace.

JTK: Víte, jako Polák je hezké vidět, že se koná tolik akcí Czechfestu, které zachycují tuto část Evropy a přinášejí trochu té kultury sem do jižního Texasu. A víme, že v Texasu zde má velký vliv obyvatelstvo Čechů – Německa.

Deed Brooks: Je. Moji prarodiče jsou baculatí Češi, takže jsem vyrůstal s koláči a vyrostl jsem s klobásou a kysaným zelím, takže se mi toho hodně vrací domů.